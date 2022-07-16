Азот в пищевой промышленности

Азот – весьма значимый компонент в осуществлении различных процессов. С недавних пор он приобрел обширное использование во многих значимых сферах промышленности и производства: металлургия, упаковка емкостей, пищевая промышленность.

На сегодняшний день трудно представить, что ранее продукты могли храниться не больше суток. Все стало иначе, когда оказалось возможно применение специальной MAP-упаковки, где инертный газ вступает на замену кислорода. Продукты питания от окислительных процессов прочно предохраняет атмосфера из азота.

Свежие фрукты и овощи

С целью длительной сохранности фруктов и овощей используется метод когда воздух заменяет пищевая закись азота, он понижает скопление кислорода в воздухе, чья нехватка сопутствует сокращению количества вредных микроорганизмов, которые содействуют развитию процесса разложения.

Закуски

Процедура паковки подобного товара делается напрямую на ленте конвейера. В заключительный этап упаковки в готовый продукт вводится сама инертная среда. Подобным образом происходит запаковка мяса и молока, а также всевозможных видов мясной продукции и пастеризованного молока.

Использование азота при розливе вин

Воздействие кислорода неблагоприятно отображается на параметрах винных изделий. В качестве замены кислорода в винном деле вдобавок часто применяется азот, дающий избегать неблагоприятных развитий.

Ключевые процессы, включающие азот:

Барботаж – исключение кислорода, портящего свойства продукции.

Пижаж – оседание составляющих винограда. Применяется особое вращающееся приспособление, куда поступает азот в газовом состоянии, минимизирующий удельную плотность раствора.

Консервация сосуда — закачивание азота в емкость.

Бутилирование — предварительное наполнение бутыли азотом.

Хранение масла

Снизив температуру содержания продуктов, процессы окисления возможно задержать, однако, сменив атмосферный воздух на азот, получится отложить начало процесса окисления на больший период. Кроме того, инертный газ применяют в процедуре барботажа масла.

Вследствие инертности азот пользуется спросом в пищевой сфере с целью сохранности запаха, вкуса, свежести и полезных качеств продуктов при продолжительном сохранении. Кислород замещается в упаковке с помощью инертного газа. Получившаяся среда не несет никакого вреда пище. Газ не меняет внешний вид продукта и не оказывает влияния на вкусовые характеристики.