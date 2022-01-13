Автоматизация Транспортной Логистики и Управления Перевозками

Управление логистическими процессами предприятий нужны гигантам торговли, производителям товаров и даже мелким интернет-магазинам. Самостоятельное ведение бизнеса, перевод сотрудников на удалённую работу в связи с пандемией или открытие офиса в новом городе – всё требует повышения нагрузки на логистику. Практические советы по автоматизации логистики упросят жизнь персонала, увеличат товарооборот и прибыль.

В чем заключается автоматизация транспортной логистики?

Большинство работы в логистике связано с объёмными расчётами, точным учётом, усложнённым документооборотом и предельной концентрации сотрудника. Повышенная нагрузка на специалиста и регулярная загруженность не способствует повышению работоспособности, приводит к ошибкам. Если предприятие крупное, автоматизация логистики защитит деятельность компании от негативных воздействий человеческого фактора. При этом у персонала снижается нагрузка, высвобождая время для эффективной работы и креативных решений.

Непрерывность рабочих процессов обеспечивается использованием технологий:

искусственного интеллекта;

наладки автономного управления;

создания пользовательских интерфейсов;

применения коммуникационных систем замкнутого и внешнего мультимодального типа.

Автоматизация процессов даёт возможность увеличить прибыль компании за счёт ведения всех типов учёта с увеличенной эффективностью, экономией затрат времени и человеческих ресурсов. Например, интернет-магазины, желающие увеличить объёмы продаж вынуждены постоянно расширять штат сотрудников, надеяться на их компетентность и собранность. Автоматизация логистики позволит сохранить небольшое количество персонала, без потери качества и скорости работы при значительном увеличении товарооборота.

Какие выгоды приносит автоматизация транспортной логистики?

Использование автоматизации в работе транспортного отдела гарантирует повышение эффективности всего предприятия. Зачем конкретно необходимо такое внедрение в деятельность компании, какие выгоды получает владелец:

Увеличение скорости доставки сырья, заготовок, готового товара конечному потребителю. Программы предоставляют информацию о точном времени, необходимом на выполнение поставленных перед транспортным отделом задач. Заказы всегда прибывают вовремя, не нужно платить контрактные неустойки;

Рутина – роботам, человеку – важные задачи. Для выполнения механических подсчётов сотрудник тратит несколько часов, машинное вычисление занимает до 10 минут. Использование автоматизации позволяет сконцентрировать работу персонала на стратегических задачах предприятия и снизить себестоимость некоторого количества операций;

Банальное увеличение продуктивности. Большие объёмы обработки и доставки заказов за тоже время гарантируют увеличение прибыли;

Снижение негативного влияния человеческого фактора. Нет воздействия ошибок, усталости, раздражения и простой меланхолии сотрудников;

Воздействие на внешние факторы. Нет влияния пробок, опасных погодных явлений. Можно перевести персонал на удалённую работу, сэкономить на офисе и обеспечить выполнение поставленных задач в срок. Для запуска программ требуется только доступ в интернет;

Повышение объёма поставок. Машинная обработка заказов позволяет увеличивать их количество до бесконечности или полного насыщения товаром местного рынка. Тогда логистическая автоматизация поможет вывести предприятие на новый, например, международный уровень;

Позволяет выявить и устранить «слабые» места в рабочем процессе. Прямой доступ к статистике предприятия в любой отрезок времени даёт возможность обнаружить неточности деятельности отдельных отделов, конкретных сотрудников или процессов, чтобы усовершенствовать или избавиться от них;

Датчики. Установленные в нужных для сбора информации местах специальные датчики позволяют передавать практические данные в режиме онлайн вообще без вмешательства человека.

Главное преимущество автоматизации логистики: значительное сокращение и упрощение цепочки поставок. Программа собирает, обрабатывает и снабжает необходимой отчётной документацией всю информацию о складской, транспортной деятельности. Учитываются данные автопарка, грузов, составленных маршрутах, клиентской базе.

Кому подходят решения по автоматизации транспортной логистики

Уникальность создания и настройки системы автоматизированной транспортной логистики состоит в том, что каждая отдельная программа пишется и адаптируется под нужды конкретного предприятия. Функциональная база будет включать только те разделы, которые подходят компании. Автоматизация процессов доставки подходит крупным транспортным фирмам, производителям товаров, интернет-магазинам.

Удобство системы также в том, что она обычно включает несколько разных версий допуска для отдельных отделов и сотрудников. Есть версии для менеджеров, водителей, клиентов. Все имеют свой собственный уровень допуска к информации, исключая получение ненужной информации.

Часто встречающиеся проблемы транспортных компаний

Практически все проблемы вызываются плохой координаций деятельности отдельных отделов и сотрудников компании. Распространёнными трудностями в обеспечении эффективной деятельности предприятия являются следующие:

Отсутствие эффективной координации

Главные проблемы всей логистической сферы связаны с фрагментацией и непоследовательностью необходимых процессов. В обеспечении деятельности принимает участие большое количество сторон, включая самого производителя, транспортный, складской отделы, армия менеджеров и конечный потребитель. Централизованное управление всеми этапами каждого отдельного процесса практически невозможно.

Совет: решением будет использование логистической программы с функцией синхронизации данных между разными отделами. Должно отслеживаться местоположение товара, активность транспорта, учёт перемещения активов. Удобным также будет использование единой платформы обмена текстовыми сообщениями и постановки задач.

Ошибки управления складом

Неточности в работе склада приводят к задержкам в производственном процессе, доставке готового товара. Следствием будут ненормированный рабочий день сотрудников, который нужно дополнительно оплатить, простои цехов и потеря репутации фирмы. Транспортные компании теряют при этом больше всего – вся их деятельность построена на скорости оборота заказов и их точной доставке в нужное время.

Решение: автоматизация позволит эффективно управлять запасами компании, распознавать товары, оптимизировать использование складских мощностей. Учитываются особенности продукции по приоритетности доставки, срокам хранения и другим показателям. Программа выводит статистику, определяя популярные у клиентов товары, направления транспортировки.

Отсутствие связи с конечными потребителями

Логистическая CRM-система собирает и выводит на экран текущую информацию о состоянии товара/заказа. Клиент получает возможность оформлять свою покупку в онлайн или офлайн режимах, указывать желаемые критерии доставки. Главное, покупатель получает возможность следить за передвижением своей посылки на всех этапах транспортировки.

Пренебрежение внутренней лояльностью

Автоматизация процессов позволяет снизить рабочую нагрузку, сделать основную деятельность персонала более простой и интересной. Можно заказать обучающее приложение для новых сотрудников. Электронный наставник расскажет и покажет все нюансы будущих задач работника. Будет служить карманным справочником, сокращая количество обращений новичка к опытным сотрудникам. Также программный помощник не забывает о чём-то рассказать и не может негативно относиться к кому-либо из-за личных предпочтений.

Функциональные возможности решения

Автоматизация логистики решает различные проблемы предприятия по разным отделам и видам деятельности. Но некоторые функциональные решения пригодятся практически всем предприятиям.

Составление плана перевозки

Система подбирает максимально выгодную и эффективную схему транспортировки груза. При этом учитываются следующие данные: стоимость доставки, общее количество необходимого транспорта для выполнения заказа, поиск маршрута с минимальным числом остановок.

Обеспечение навигации

Программа логистической автоматизации в виде мобильного приложения включает функцию навигации. Её наличие снижает общие расходы на транспорт за счёт исключения опасных, неэффективных маршрутов в реальном времени.

Отслеживание заказа

Доставка заказа контролируется круглосуточно. Система позволяет автоматизировать работу диспетчера, выводя на экран предупреждения о нарушениях в маршруте, задержке транспорта свыше определённого срока на каждом отрезке пути. Так менеджер сможет скорректировать работу автопарка и гарантировать доставку груза вовремя. Клиент же сможет отслеживать перемещение заказа в режиме онлайн, что значительно снижает нагрузку на менеджеров-консультантов и повышает лояльность покупателей.

Подготовка аналитических отчётов

Программа автоматизации облегчает создание упреждающих стратегий, так как самостоятельно хранит все информационные изменения в режиме онлайн. Все данные по заказам, поставкам, отказам и возвратам аккумулируются и предоставляют в виде удобной статистики.

Автоматизация расчётов

Логистическая программа для автоматизации транспортных процессов самостоятельно производит все сопутствующие расчёты. Учитываются оптимальные потери грузов по видам, подсчитываются остатки на складах, нормы топливного расхода, нужное количество остановок и другие показатели, необходимые конкретному предприятию. Программа может иметь дополнительные модули:

Системы управления складской деятельностью;

Управление активами компании;

Мониторинг выполнения цепочек поставок;

Планирование ресурсов;

Управление производственными процессами.

Внедряя программное обеспечение для автоматизации транспортной логистики, компания устраняет текущие проблемы и неточности в работе, разгружает персонал, увеличивает прибыль и повышает свою репутацию на рынке услуг.