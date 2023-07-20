Авиатор: как игроки сливают миллионы

Краш-игра Авиатор стала настоящей революцией в гемблинг-индустрии. Новая механика позволила игрокам выигрывать по стратегии. Но есть у этого продукта и обратная сторона медали, которая для многих оборачивается крупными проигрышами.

Пять ошибок новичков в Авиатор

Краш-игру действительно можно назвать уникальной. Компания Спрайб, разработавшая этот инновационный продукт, сделала механику открытой для клиентов. Внутри нет никаких ограничений. Пользователь может входить в игровую сессию в любой момент. Это никак не влияет на волатильность. Главное, что ставку можно менять и увеличивать в любом диапазоне и в любом объеме.

Эти особенности геймплея сделали Авиатор идеальной для стратегии Мартингейла. Такой принцип ранее применялся в ставках на спорт. Если пользователю не удалось разыграть свое начальное пари в плюс, то в следующий своей попытке беттор делает ставку в 2 раза больше. Если второй бет зайдет и приумножит банк игрока хотя бы в х2, то пользователь окупит проигрыш с прошлого раунда и останется в плюсе.

Основная масса новичков приходит в Авиатор после просмотра видео на YouTube и прочтения большого количества отзывов, где гемблеры утверждают, что смогли выиграть миллионы. Однако в стремлении выиграть легкие деньги посетители совершают ошибки, которые как раз и приводят к финансовым трудностям.

Новичку в Авиатор стоит обратить внимание на следующие предостережения:

Результаты раундов предсказать трудно. Хотя провайдер публикует открытую статистику, поведение генератора случайных чисел непредсказуемо. Поэтому не факт, что стратегия Мартингейла сработает в краткосрочной перспективе. Игрок может потратить кучу денег до того момента, как он дойдет до заветного множителя 2.0.

Заходить с крупных ставок – это ошибка. В Авиатор есть ловушка. Разработчик разрешает в одном туре зарегистрировать сразу два пари. Посетитель, который предполагает, что в следующем раунде Авиатор достигнет как минимум 2.0, выставляет по 10000. Гемблер сливает весь депозит и оказывается не у дел за несколько секунд.

Дойти до множителя выше х50 крайне трудно. Существует стереотип о том, что коэффициента х100 Авиатор достигает каждые 60 минут. Посетитель пытается угадать точное время выпадения этого множителя. Такие попытки оборачиваются огромными убытками и большим разочарованием.

Сам провайдер рекомендует каждому клиенту начать с демонстрационной версии. На официальном сайте фирмы Спрайб можно сколько угодно наблюдать за полетами виртуального кукурузника. Это лучший способ убедиться в том, что в этой игре нет готовых алгоритмов, позволяющих выигрывать на регулярной основе.

Как правильно играть в Авиатор

Чтобы краш-игра не стало причиной финансовых проблем, нужно действовать последовательно. Во-первых, новичку стоит провести полноценную тренировку в дема. Нужно понять, каких коэффициентов Авиатор достигает чаще всего.

Во-вторых, всегда нужна стратегия. Не обязательно это будет тактика Мартингейла. Некоторые играют по стратегии минимальных коэффициентов. Беттор регистрирует пари раз в 3-4 раунда и поднимается минимум до множителя х1.2. Прибыль с этого коэффициента будет минимальной, но все же это денежный плюс, который идет в счет профиля.

В-третьих, посетителю игорного клуба нужно следить за действиями других пользователей. Во внутриигровом чате Авиатор фиксируются закрываемые ставки текущего раунда. Не нужно жадничать и стараться долететь как можно выше. Лучше зарабатывать мало, но постоянно.

Верить стримерам, которые играют в Авиатор через ботов, также не самый разумный шаг. Взломать лицензионную азартную игру невозможно. Заработать в Авиатор крупную денежную сумму вполне реально, но предварительно нужно провести не одну неделю в тренировках.