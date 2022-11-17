Аутстаффинг на Node.js и его особенности

Аутстафф как альтернативная модель управления кадрами получил широкое распространение в европейских странах и активно развивается в СНГ, во многом благодаря пандемии коронавируса – в России 2020 года капитализация рынка аутстаффинга составила больше 23 млрд рублей по данным АЧАЗ.

Разберёмся, что скрывается за этой услугой, почему она популярна и кому может понадобиться услуга посредника для разработок на Node.js.

Аутстаффинг на Node.js

Node.js – платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет писать серверный код на JavaScript. Достаточно функциональна: подходит для кроссплатформенных решений, социальных сетей, онлайн игр, других сервисов и приложений с высокой нагрузкой – всего того, что может понадобиться бизнесу или стартапу.

Чтобы не заморачиваться с поиском исполнителей для разработки на, можно заказать аутстаффинг Node.js. Это метод подбора кадров, при котором специалист нанимается через контрагента, без необходимости искать его самостоятельно. Трудоустраивать такого сотрудника не нужно: он уже числится в компании подрядчика, а клиентам предоставляет временную услугу.

Аутстаффинг vs аутсорсинг

Принцип обеих услуг схож только на первый взгляд. На самом деле между ними есть минимум одно существенное отличие:

Аутосорс – выполнение проекта под ключ. В этом случае компания-подрядчик предлагает заказчику команду, для больших задач – персонального менеджера. Подрядчик несёт ответственность за сроки, процесс и результат, а вмешательство клиента при этом минимально. аутстафф – передача специалиста или группы специалистов под руководство заказчика. Клиент в этом случае получает исполнителя, но может сам контролировать процесс, соблюдение сроков и организационные моменты. Ответственность за результат лежит на нём же.

Оба имеют свои плюсы и минусы, просто подходят для разных ситуаций. Цена тоже отличается: как правило, аутосорс по понятным причинам обходится дороже.

Плюсы аутстаффинга

Помимо очевидной возможности общаться с разработчиком напрямую и лично контролировать работы у аутстаффинга есть и другие преимущества:

Исключаются затраты на поиск и обучение персонала; Специалист быстро преступает к работе – в течение нескольких дней. Для команды аутосорса нужна неделя; Отсутствие трудовых обязательств перед нанятым сотрудником, возможные споры решает компания-подрядчик.

По сравнению с фрилансом, когда программистом тоже нанимается в команду на время, эта модель найма безопаснее – посредник выступает гарантом выполнения услуги, несёт юридическую ответственность и не исчезает в закат, если что-то идёт не так.

Когда нужен аутстаффинг на Node.js

Аутсорсинг Node.js – решение для компаний, которым нужно делегировать выполнение неключевых задач. Или задач, которые не являются специализацией заказчика, и специалистов для них нет совсем. Например, бизнесу, продающему промышленное оборудование, нужно сделать корпоративный сайт.

Аутстаффинг подходит в ситуациях, когда у компании уже есть налаженные бизнес-процессы и команда менеджеров, но не хватает какого-то одного или двух специалистов. Например, разработчика редкой специализации, на самостоятельный поиск которого ушло бы куда больше времени.

На практике на выбор типа сотрудничества влияет много факторов, в том числе приоритеты и возможности самого заказчика. аутстафф могут заказывать и тогда, когда лучше бы взять аутосорс, но на него не хватает денег. Клиент, у которого есть возможность оплатить полный аутосорс, может выбирать аутстафф, потому что хочет иметь полный контроль за процессом.

А если компания не может определиться, какая именно услуга ей подходит, подрядчики изучают специфику проекта и помогают сделать выбор.