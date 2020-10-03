Многие предприниматели, открывающие интернет-магазин, заблуждаются, считая, что достаточно начать деятельность в сети и считать прибыль, сидя у ноутбука. Но это не так. Перед владельцем онланй-магазина стоит сложные задачи, с которыми проблематично порой самостоятельно справляться. К числу таковых стоит отнести прием заявок и звонков, поддержку клиентов. А также заключение договоров с поставщиками, организацию доставки, ведение бухгалтерского учета и многое другое.

Выполнение всех этих задач, взваленных на собственные плечи, отнимает много времени и сил. Бизнес-заботы поглощают даже всесторонне развитого человека, сведущего во всех делах. Снизить непосильную нагрузку поможет аутсорсинг для интернет-магазинов, о котором можно узнать больше на сайте https://ritm-z.ru.

Что представляет собой аутсорсинг

Дословно с английского слово «outsourcing» переводится как «привлечение ресурсов извне». Услуга аутсорсинга предполагает передачу магазинных опций специалистам организации-аутсорсеру. На основании сотрудничества формируются устойчивые рабочие и деловые связи между бизнесменом и подрядчиком. То есть работа выполняется не в формате «прийти-помочь-уйти», а с заключением официального договора. В результате происходит оптимизация всех рабочих процессов, связанных с деятельностью интернет-магазина, повышение эффективности и т.д.

Преимущества и подводные камни аутсорсинга

Основное достоинство аутсорсинга для интернет-магазина заключается в возможности сразу пользоваться услугами многопрофильных или узкоспециализированных специалистов, знающих своей дело. Владельцу онлайн-магазина не нужно тратиться на обучение персонала и т.д. К прочим плюсам стоит отнести:

снижение затрат на аренду офисных помещений, складов, обучение штата сотрудников, приобретение мебели, техники;

не нужно оплачивать налоги за специалистов компании-подрядчика, так как компания, оказывающая услугу аутсорсинга, является самостоятельным налоговым агентом;

нет необходимости в содержании полноценного штата узких специалистов (юристов, экономистов и др.);

профессионализм привлекаемых сотрудников и возможность выхода торговой платформы на высший уровень;

занятие развитием дела вместо выполнения задач администратора, финансиста и т.д.

Не лишена данная услуга и некоторых недостатков. Например, владелец онлайн-магазина не может полностью контролировать свой бизнес и мотивировать сотрудников. Но эти минусы незначительны, по сравнению с неоспоримыми достоинствами, направленными на развитие платформы.