«Астон Вилла» планирует купить Эдена Азара за 20 миллионов евро

Футбольный клуб «Реал Мадрид» знаменит своими огромными тратами на приобретение звездных игроков. После ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» летом 2018 года, руководство «сливочных» вышло на трансферный рынок для покупки футболиста с мировым именем. Выбор пал на Эдена Азара, за которого пришлось заплатить 115 миллионов евро. Несмотря на редкие выступления в ЛЧ и чемпионате Испании, Азар должен стать лидером сборной Бельгии на мундиале в Катаре. Знать абсолютно все о чемпионате мира по футболу 2022 поможет специальный информационный раздел на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Эден Азар сформировался как звезда европейского футбола в «Челси». За все время выступлений в составе лондонского клуба бельгиец стал одним из главных бомбардиров команды, зачастую принося результат в одиночку.

Его переход в «Реал» за 115 миллионов евро многими воспринимался как должный шаг вперед по карьерной лестнице. Однако оглядываясь назад, этот трансфер можно назвать одним из самых провальных в истории «сливочных». За 3 года в Испании Азар провел жалкие 49 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Королевский клуб хочет избавиться от футболиста, при этом «Реал» планирует отбить до 50% от потраченных на трансфер Азара средств. На выручку действующему победителю Лиги Чемпионов может прийти «Астон Вилла». Но английский клуб готов расстаться только с 20 миллионами евро. Портал Transfermarkt оценивает Эдена в 12 миллионов евро.