Он стал председателем совета директоров «МаксимаТелеком» в 2013 году. Под управлением Сергея Асланяна компания реализовала ряд масштабных IT- проектов. Биография топ-менеджера — в материале.

История развития «МаксимаТелеком»

Компания была создана в 2004 году. В 2013 году активы «МаксимаТелеком» приобрели Сергей Асланян и Алеко Крихели. Новые акционеры сосредоточили усилия на инвестировании в цифровизацию городского пространства.

За прошедшие девять лет были реализованы проекты в сфере общественного транспорта, на предприятиях промышленности и городского хозяйства. Сегодня компания осуществляет свою деятельность более чем в 25 городах России. «МаксимаТелеком» объединяет порядка 500 специалистов из разных сфер: телекоммуникация, IT, информационная безопасность, digital.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла организацию в реестр системообразующих предприятий среди IT-компаний, наряду с «Яндексом», «Мегафоном» и VK. «МаксимаТелеком» — единственный представитель сектора телекоммуникации, который вошел в число наиболее быстроразвивающихся российских компаний по версии РБК в 2021 году, показав динамику стабильного высокого роста выручки.

В 2020 году организация разместила облигации на Мосбирже и получила статус публичной. В обращении находятся ценные бумаги на общую сумму 5,5 млрд рублей. Первый выпуск бондов стоимостью 3 млрд рублей был признан самой «розничной» сделкой стартового размещения. Облигации на сумму свыше 1 млрд рублей были приобретены частными инвесторами.

Проекты и планы

В 2013 году компания Сергея Асланяна «МаксимаТелеком» первой в мире начала реализацию проекта по созданию и эксплуатации сети Wi-Fi в вагонах поездов метро. Сделано это было в Москве. Уже к концу 2014 года доступ к высокоскоростному интернету получили пассажиры всех линий столичной подземки. Следующим этапом стало обеспечение сетью пассажиров метро Санкт-Петербурга в 2017-2018 годах.

Кроме того, доступом к сети интернет оснастили и наземный московский транспорт: поезда МЦК, московских диаметров, городские автобусы, трамваи и троллейбусы. Зоны с бесплатным Wi-Fi появились также в аэропортах Внуково и Пулково. В итоге с учетом других городов РФ была создана крупнейшая в Европе публичная Wi-Fi сеть, на данный момент в управлении «МаксимаТелеком» находится до 40 000 точек доступа.

Еще одним проектом компании стала разработка электронной платформы для автоматического осмотра общественного транспорта. Предполагается, что с помощью специальных датчиков искусственный интеллект будет анализировать состояние подвижного состава и фиксировать любые отклонения. Это позволит сэкономить время и ресурсы, а также с высокой точностью определить характер износа, своевременно провести ремонт или техобслуживание.

Летом 2021 года «МаксимаТелеком» выиграла тендер на установку более чем 2000 камер наружного видеонаблюдения на дорогах Москвы, с помощью которых осуществляется мониторинг ситуации на дорогах, оперативно выявляются ДТП, блокирующие движение, фиксируются другие нештатные ситуации и информируются контролирующие службы. Впоследствии благодаря нейросети можно будет создать новую систему безопасности.

Глава компании — Сергей Асланян

Он родился в Ереване, детство и юность провел в Москве. Асланян окончил школу с математическим уклоном. Получив среднее образование, стал студентом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Является кандидатом наук в области психологии.

Первым местом работы стала консалтинговая компания Coopers & Lybrand (в настоящее время переименована в PwC), где Асланян занимал должность старшего консультанта.

В 2001 году он получил приглашение заняться развитием информационных технологий в топливной компании «ТНК-BP Менеджмент». Через два года вошел в состав топ-менеджмента «МТС». В зону его ответственности входил перевод компании на новую биллинговую систему.

Следующим этапом карьеры стало руководство IT-концерном «Ситроникс», который вошел в сотню крупнейших высокотехнологичных компаний в мире.

Асланян имеет ряд наград: в 2004 и 2006 году получил премию «IT-лидер» в номинациях «Телекоммуникационные компании» и «Операторы мобильной связи» соответственно. В 2011 году, по версии интернет-издания CNews, был признан одним из лучших IT-менеджеров России. В 2012 году Сергей Асланян вошел в число крупнейших управленцев в сфере информационных технологий в рамках XIII ежегодного рейтинга ведущих российских руководителей по оценке газеты «Коммерсантъ».