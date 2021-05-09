Аренда юридического адреса без аренды помещения

Небольшим или только созданным компаниям, организациям с сетью филиалов часто нецелесообразно покупать помещение под офис. Бывает, что он нужен на короткое время, так зачем же приобретать собственное нежилое помещение, если есть другие варианты решения проблемы получения юридического адреса.

Кто чаще всего пользуется услугой аренды юридического адреса

Различные компании и организации нуждаются в услуге аренда юр адреса без аренды помещения. За помощью обращаются крупные и небольшие российские и иностранные фирмы, работающие в сферах:

финансирования;

продажи-аренды недвижимости;

юриспруденции;

информационных услуг и пр.

Услуга востребована у зарубежных организаций, развернувших в России краткосрочные проекты. Каждый, кто столкнулся с необходимостью аренды юридического адреса в Москве, обязательно найдет подходящий вариант в каталоге предложений.

Как выбрать организацию

Любой бизнес нуждается в сопровождении, в том числе юридическом. Сектор услуг аренды юрадреса в Москве способен решить проблему предпринимателя и обеспечить ему стабильную работу.

Аренда юридических адресов как направление деятельности пользуется неизменным спросом. На рынке юридических услуг много предложений, стоит выбирать тех, кто не первый год оказывает такие услуги, приобрел богатый опыт сотрудничества с самыми разнообразными фирмами, а также положительную репутацию.

Солидная фирма подберет клиенту хороший вариант по заданным критериям, предложит дисконт и бонус, организует дополнительные услуги, например, почтовое обслуживание.

Для чего необходим юридический адрес

Без юридического адреса компания не сможет встать на учет в налоговой инспекции нужного района. На указанный предпринимателем при регистрации адрес будет приходить корреспонденция.

Юридический адрес берется в аренду, если помещение в месте регистрации не планируется использовать. Надежная фирма предоставляет «чистые» юрадреса, по которым легко зарегистрировать предприятие. Необходимо помнить, что слишком низкая цена услуги может быть признаком недобросовестности арендодателя. Как правило, такие адреса оказываются массовыми или фиктивными.

Таким образом, обращаясь за услугой аренды юрадреса в Москве, стоит обратить внимание на репутацию контрагента, продолжительность времени его работы в сфере оказания юридических услуг, стоимость адреса. Важно, чтобы юрадрес был легальным и немассовым, не попавшим в «черный список» налоговиков.