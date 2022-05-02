Аренда выделенных серверов с видеокартами

МasterServer Ltd более 13 лет предоставляет в аренду серверное оборудование. За период своей деятельности компания сумела заслужить репутацию надежного партнера среди клиентов и известных дата центров, предлагая услуги высочайшего качества.

Аренда сервера с видеокартой

Компания представляет широкий выбор решений, в том числе для задач, требующих большие ресурсы, высокую стабильность в работе и непрерывную интернет-связь. Аренду выделенного сервера с видеокартами можно заказать через сайт https://master-server.pro, по оптимальной цене. Кроме того, клиенты пользуются следующими преимуществами:

новыми видеокартами;

брендовой платформой;

гарантированными ресурсами;

базовым администрированием;

быстрой установкой;

заменой оборудования;

Портом 100 Мбит и более;

безлимитным трафиком;

ОС для использования в GPU сервере.

Следует выбрать одну из представленных операционных систем. Можно обращаться в службу техподдержки по аренде сервера и по другим вопросам в круглосуточном режиме. Предлагается выбрать одну из нескольких платформ, имеющую индивидуальные параметры и возможности. Контролировать состояние, настраивать, администрировать стало еще легче для серверов.

Особенности аренды удаленного сервера

Арендовать удаленный сервер сегодня стало быстрей и удобней. Выделенные сервера являются мощными компьютерами, предоставляемыми провайдерами в аренду. Чтобы уметь управлять, настраивать или размещать файлы, арендатор должен обладать некими профессиональными знаниями. Благодаря аренде выделенных серверов, этот процесс максимально упрощается, так как настраивать и пользоваться новым сервером можно дистанционно, за счет функции удаленного доступа.

Большая мощность выделенного сервера делает возможным размещение тяжелых сайтов, площадок, интернет магазинов, имеющих активную посещаемость. При помощи таких серверов происходит создание программного обеспечения, запуск сложных вычислений. Выбрав нужные характеристики, необходимо произвести оплату.

После установки, подключившись через удаленный стол, можно пользоваться сервером. Задавать вопросы службе техподдержки следует через форму обратной связи. Фактически выделенный сервер находится в дата центре, где проводятся работы по техническому обслуживанию, поддержанию его в рабочем состоянии, а также бесплатная смена пришедших в негодность деталей.