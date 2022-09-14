Аренда выделенного сервера: кому и зачем это нужно?

Аренда выделенного сервера — услуга, в рамках которой арендодатель (владелец оборудования) предоставляет арендатору доступ к одному или нескольким физическим серверам на установленный договором срок. Решение позволяет компании-арендатору получить ресурсы для реализации нагруженных проектов без затрат на приобретение высокопроизводительного серверного оборудования.

Чем выделенный сервер отличается от виртуального?

Столкнувшись с нехваткой мощностей, компания может пойти тремя путями: воспользоваться услугой виртуального хостинга, взять в аренду виртуальный или арендовать выделенный сервер. Чем же отличаются эти решения?

Виртуальный хостинг — доступный способ получения дополнительных ресурсов, но, остановившись на этом варианте, вам придется делиться мощностями с владельцами других сайтов, которые пользуются тем же хостингом. Минус решения заключается в том, что у вас не будет фиксированного объема ресурсов, а, значит, при высокой нагрузке ваш сайт может оказаться в нерабочем состоянии.

Заключив договор аренды виртуального сервера (virtual private server, VPS), вы получите фиксированный объем памяти, полный root контроль, сможете управлять настройками удаленного компьютера, устанавливать необходимое вам программное обеспечение. Однако вы не будете единственным владельцем, оборудование также придется делить с другими арендаторами.

Арендовав выделенный сервер (dedicated server, DS), вы получите в полное распоряжение мощное оборудование, которое сможете использовать для реализации любых проектов. Все ресурсы будут принадлежать только вашей компании, что позволит полностью контролировать работу оборудования, управлять настройками, системой защиты без вмешательств со стороны.

Каким компаниям может потребоваться аренда выделенного сервера?

Услугами аренды DS-сервера пользуются многие успешные компании, работающие в разных сегментах рынка, например:

Интернет-магазины и маркетплейсы. Скорость работы сайта существенно влияет на поведение пользователей. В условиях высокой конкуренции медленный, постоянно зависающий сайт просто обречен, поэтому популярные интернет-магазины и маркетплейсы, как правило, работают на DS-серверах. Мощное оборудование обеспечивает высокую скорость загрузки и обработки информации даже в часы пиковых нагрузок. Пользователи это ценят, делают заказы, а бизнес успешно развивается.

Новостные и развлекательные порталы. Онлайн-кинотеатрам, игровым платформам, новостным порталам с высокой посещаемостью для стабильной работы требуются большие мощности. Покупка, настройка, обслуживание собственного оборудования, особенно на старте проекта, могут оказаться нерентабельными, а если бизнес прогорит, то убытки будут катастрофическими. Гораздо выгоднее и безопаснее арендовать dedicated server с возможностью увеличения мощности. Риски минимальные, работать комфортно, и пользователи довольны.

Консалтинговые и финансовые компании. Выделенные серверы надежно защищены от хакерских атак, поэтому консалтинговые и финансовые компании арендуют их для хранения важной деловой информации. Утечки конфиденциальных данных практически исключены, так что за безопасность можно не беспокоиться.

Международные корпорации. Крупные транснациональные компании с разветвленной сетью филиалов также пользуются услугами аренды dedicated server, потому что это удобно, безопасно и экономически оправдано.

Digital-агентства и web-студии. Компании, работающие в области digital-услуг и web-дизайна, используют выделенные сервера для хранения сайтов и коммуникации с клиентами. Выбор такого решения в данном случае объясняется необходимостью работы с большими объемами данных и, конечно, комфортом.

Другими словами, аренда dedicated server оправдана во всех случаях, когда для стабильной работы проекта необходимы высокие мощности, а также надежная защита информации от хакерских атак и стороннего вмешательства.

Как выбрать поставщика услуги?

При заключении договора аренды выделенного сервера нужно оценить потребности вашего проекта. Основные критерии, которые следует учитывать при выборе оборудования:

мощность процесса;

объем оперативной памяти;

объем SSD-накопителя;

скорость канала;

объем трафика;

доступные ОС и панели управления;

местоположение дата-центра;

наличие защиты от DDoS атак.

На этапе переговоров с арендодателем серверного оборудования необходимо уточнить цену услуги в зависимости от срока аренды выделенного сервера. При заключении договора на длительный срок некоторые компании предлагают хорошие скидки. Кроме того, обратите внимание на перечень услуг, входящих в пакет. Например, компания PQ.Hosting помимо серверных мощностей предлагает администрирование, круглосуточную техническую поддержку, мониторинг физических компонентов оборудования, помощь в переносе проекта с другого сервера.

Аренда выделенного сервера закрывает большинство задач для крупных проектов. По мере развития бизнеса можно наращивать мощности, арендуя дополнительное оборудование. При этом нет необходимости тратить средства на обслуживание, поддержку и обновление собственных серверов.