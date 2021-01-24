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Аренда виброрейки в Москве от компании ПрокатМаркет

24.01.2021 22:08

Бетонные виброрейки активно применяются в процессе проведения масштабных строительных работ, их используют, когда требуется залить фундамент или любые другие монолитные конструкции.

Преимущества использования плавающих виброреек

Именно благодаря плавающему типу конструкции можно достичь нужного результата стяжки бетона при проведении строительства. Использование подобного аппарата позволяет увеличить плотность раствора, что положительно отражается на долговечности и прочности фундамента. Тот, кто использует в своей работе бетонную виброрейку, получает следующие преимущества:

  • небольшие сроки укладки бетона в отличие от аналогичного механического метода;
  • возможность выровнять внушительные площади при незначительных трудозатратах;
  • высокая прочность, обеспечиваемая благодаря удалению не только лишнего воздуха, но и влаги из пор;
  • долговечность и ремонтопригодность оборудования.

Учитывая, что стоит такой прибор довольно дорого, позволить себе приобрести его в постоянное пользование может далеко не каждая компания. Особенно это утверждение актуально, когда речь идет о необходимости проведения разовых работ, когда покупка и вовсе является нецелесообразной.

Аренда виброрейки в Москве от компании ПрокатМаркет

Неплохо выручает в подобной ситуации аренда виброрейки – услуга, которая стала в последнее время особенно востребованной. В этом случае арендатору не приходится тратить лишних средств и задумываться о необходимости обслуживать, ремонтировать и хранить такое оборудование. Расценки на прокат напрямую зависят от выбранных характеристик, привода конкретной модели, мощности и длины полотна.

Как работает виброрейка

Подобное оборудование чаще всего находит применение в ремонтных и строительных работах. Такой инструмент достаточно практичен, настолько, что он с легкостью может выступить в качестве прямого конкурента затирочным и шлифовальным агрегатам. Создание мощных вибраций позволяет делать фундамент более однородным, применение виброрейки не допускает непролитых участков, а потому и поверхность становится максимально гладкой.

Как подобрать подходящую виброрейку для работы

Компании, предлагающие услуги аренды виброрейки, располагают как бензиновыми, так и электрическими моделями. Основное преимущество эксплуатации такого оборудования заключается в оперативности выполнения работ. Если выполнять стяжку или затирку вручную, то на весь процесс обычно требуется несколько часов, тогда как использование подобного инструмента позволяет оперативно подготовить бетонную смесь и пройтись по ней, после того, как она максимально равномерно растечется по поверхности, дополнительно доливать и затирать ее не придется.

Отличия бензиновых и электрических виброреек

За все время существования оборудования данного типа качество проводимых бетонных работ существенно улучшилось, однако, выбирая подходящую виброрейку, следует учитывать определенные детали.

В первую очередь, стоит отметить, что бензиновые модели отличаются более внушительной мощностью. Именно от этого параметра напрямую зависит производительность прибора. Именно поэтому его выбирают преимущественно в тех случаях, когда речь идет о внушительных объемах строительства. Тем более, что при выборе виброреек большой мощности время, затраченное на выполнение работ, существенно сокращается.

Естественно, что тот, кто воспользовался такой услугой, как аренда виброрейки в специализированной компании ПрокатМаркет для организации прочного фундамента, способен на собственном примере оценить все преимущества подобного решения.

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