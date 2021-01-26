Аренда штабелера в Москве

В складских помещениях средней и небольшой площади лучше всего использовать штабелеры – специализированные погрузчики, отличающиеся компактностью и простотой управления. Стоимость этой техники достаточно велика, поэтому для многих компаний целесообразно ее арендовать вместо покупки.

Плюсы аренды штабелера в Москве

Не всякая компания имеет финансовые возможности для покупки штабелеров. Выход для них заключается в аренде этого специализированного оборудования в Москве. На сайте https://h-of-m.ru/arenda-moskva/shtabeleryi/ можно взять штабелей в аренду. Данное решение обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:

За сравнительно небольшую арендную плату можно с максимальной эффективностью выполнять сложные манипуляции.

Отпадает необходимость в поиске места для стоянки спецоборудования.

Благодаря богатому выбору штабелеров разного вида и мощности можно заказать наиболее подходящую модель и не платить лишние деньги за невостребованные опции.

Возможность аренды специализированной техники на срок от нескольких часов до нескольких месяцев позволяет эффективно организовывать свою работу, достигая максимальной рентабельности бизнеса.

Помимо перечисленных преимуществ важно и то, что в случае поломки арендованного штабелера его диагностику и ремонт берет на себя арендодатель.

Основные разновидности штабелеров

Существует множество разновидностей штабелеров с разнообразными модификациями, наличие которых во многом определяет стоимость их аренды или приобретения. Специалисты выделяют погрузчики поводкового типа, с защитной кабиной, откидной подножкой, опорными лапами либо без них, но с противовесом повышенной длины. Все эти разновидности делятся на ручные и электрические. Ручные модели стоят дешевле, но при их использовании все манипуляции с тяжелыми грузами выполняются путем применения физической силы оператора. В некоторых случаях этот вариант вполне приемлем. Ручные штабелеры подходят для подъема и перевозки за один раз не более сорока поддонов с грузом. При этом высота подъема и скорость осуществления работы значительно ограничены. Стоимость электрических моделей больше, зато они позволяют легко поднимать, опускать и перевозить тяжелые грузы без использования физических усилий. Оператору нужно лишь грамотно управлять такой техникой и следить за ее исправным функционированием. Выбор арендуемого штабелера во многом зависит и от особенностей складского помещения. Желательно, чтобы оно отвечало следующим требованиям:

совершенно ровный пол;

положительная температура в помещении;

отсутствие любых порогов;

условия для бесперебойного функционирования специализированного оборудования;

отсутствие резких уклонов.

Использование штабелера значительно облегчает выполнение работ с грузами на складах, повышая производительность труда и принося существенную финансовую выгоду. Аренда этой техники в Москве имеет целый ряд преимуществ перед приобретением, которые необходимо учитывать при рассмотрении данных двух вариантов.