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Аренда штабелера в Москве

27.01.2021 02:52

Аренда штабелера в Москве

В складских помещениях средней и небольшой площади лучше всего использовать штабелеры – специализированные погрузчики, отличающиеся компактностью и простотой управления. Стоимость этой техники достаточно велика, поэтому для многих компаний целесообразно ее арендовать вместо покупки.

Плюсы аренды штабелера в Москве

Не всякая компания имеет финансовые возможности для покупки штабелеров. Выход для них заключается в аренде этого специализированного оборудования в Москве. На сайте https://h-of-m.ru/arenda-moskva/shtabeleryi/ можно взять штабелей в аренду. Данное решение обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:

  • За сравнительно небольшую арендную плату можно с максимальной эффективностью выполнять сложные манипуляции.
  • Отпадает необходимость в поиске места для стоянки спецоборудования.
  • Благодаря богатому выбору штабелеров разного вида и мощности можно заказать наиболее подходящую модель и не платить лишние деньги за невостребованные опции.
  • Возможность аренды специализированной техники на срок от нескольких часов до нескольких месяцев позволяет эффективно организовывать свою работу, достигая максимальной рентабельности бизнеса.

Помимо перечисленных преимуществ важно и то, что в случае поломки арендованного штабелера его диагностику и ремонт берет на себя арендодатель.

Основные разновидности штабелеров

Существует множество разновидностей штабелеров с разнообразными модификациями, наличие которых во многом определяет стоимость их аренды или приобретения. Специалисты выделяют погрузчики поводкового типа, с защитной кабиной, откидной подножкой, опорными лапами либо без них, но с противовесом повышенной длины. Все эти разновидности делятся на ручные и электрические. Ручные модели стоят дешевле, но при их использовании все манипуляции с тяжелыми грузами выполняются путем применения физической силы оператора. В некоторых случаях этот вариант вполне приемлем. Ручные штабелеры подходят для подъема и перевозки за один раз не более сорока поддонов с грузом. При этом высота подъема и скорость осуществления работы значительно ограничены. Стоимость электрических моделей больше, зато они позволяют легко поднимать, опускать и перевозить тяжелые грузы без использования физических усилий. Оператору нужно лишь грамотно управлять такой техникой и следить за ее исправным функционированием. Выбор арендуемого штабелера во многом зависит и от особенностей складского помещения. Желательно, чтобы оно отвечало следующим требованиям:

  • совершенно ровный пол;
  • положительная температура в помещении;
  • отсутствие любых порогов;
  • условия для бесперебойного функционирования специализированного оборудования;
  • отсутствие резких уклонов.

Использование штабелера значительно облегчает выполнение работ с грузами на складах, повышая производительность труда и принося существенную финансовую выгоду. Аренда этой техники в Москве имеет целый ряд преимуществ перед приобретением, которые необходимо учитывать при рассмотрении данных двух вариантов.

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