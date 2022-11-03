Аренда лучших яхт в Москве по ценам от собственника

Хотите насладиться приятным отдыхом вдали от городского шума и суеты? Ищете место, чтобы провести деловую встречу, романтический ужин или празднование дня рождения? Компания «Яхтфлот» предлагает в аренду современные яхты по выгодным ценам, на борту которых может быть организован банкет, интересная развлекательная программа с танцами и конкурсами.

Яхты – отличная площадка, на которой можно организовать проведение мероприятия любой тематики и масштаба:

корпоратив;

деловая встреча с партнерами и инвесторами;

романтический ужин;

свадьба;

день рождения;

выпускной.

Компания «Яхтфлот» предлагает в аренду современные яхты и катера разной вместительности. Есть парусные и моторные лодки, яхты-рестораны и катера. Арендовав судно, вы сможете отправиться в увлекательное путешествие по Москве-реке, по водохранилищам в Подмосковье или по каналу им. Москвы. Маршрут подбирается с учетом запросов и пожеланий каждого клиента. Так как компания располагает собственным флотом, то аренда яхты доступна по выгодным ценам от собственника. Стоимость напрямую зависит от продолжительности прогулки и выбранного судна.

Преимущества обращения в компанию Яхтфлот

Почему стоит взять в аренду яхту, воспользовавшись предложением от компании «Яхтфлот»? Вы сможете воспользоваться рядом преимуществ:

большой выбор яхт разной ценовой категории и вместительности;

оформление официальных документов;

гарантия высокого качества оказываемых услуг;

персональный подход к каждому клиенту;

большой выбор дополнительных услуг: кейтеринг, салют, декорирование, музыкальное сопровождение.

Оформить заявку в удобное время можно на официальном сайте компании https://www.moscowflot.ru/ или по телефону, не посещая офис. При желании сотрудники смогут устроить осмотр яхт. Вы можете не только арендовать судно, но и заказать все услуги для организации идеального праздника. Все работы будут выполнены одной компанией. Не придется привлекать ресурсы со стороны, что дополнительно сэкономит ваше время и деньги.

Во время мероприятия гарантируется полная безопасность всем гостям, так как все яхты проходят техническое обслуживание, укомплектованы средствами безопасности, кондиционерами. Вы получите неописуемое удовольствие во время речной прогулки, а организованный праздник на борту оставит массу ярких и незабываемых воспоминаний.