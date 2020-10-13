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Apple Watch Series 6: умные часы стали еще умнее

13.10.2020 09:47

Apple анонсировала новые умные часы Apple Watch Series 6 на традиционной осенней презентации 15 сентября. Они уже доступны для предварительного заказа, и совсем скоро поступят в продажу. По официальной информации, новый гаджет обойдется пользователям в $399 в США. Точная цена в Украине будет известна несколько позднее. Но о чем уже можно говорить наверняка, так это о новых возможностях, которые и выделяют технику Apple среди десятков других брендов.

Дизайн и дисплей

Основной дизайн умных часов не изменился со времен Apple Watch Series 5. Тем не менее, пользователи, воспринимающие гаджет в том числе как стильный аксессуар, точно оценят новые цвета и ремешки.
Компания использует алюминий, нержавеющую сталь и титан, что гарантирует часам не просто стильный вид, но также практичность и надежность. Среди огромного разнообразия ремешков к Apple Watch Series 6, можно с легкостью отыскать аксессуар, наиболее подходящий под индивидуальный стиль.
Дисплей работает в 2,5 раза ярче чем у предшественника, при том, что время автономной работы осталось абсолютно прежним — 18 часов. В Apple называют это “весь день”. Полная зарядка занимает 1,5 часа.

Apple Watch Series 6: умные часы стали еще умнее

Производительность

Умные часы нового поколения получили и новых двухъядерный процессор S6. По заявлению компании, он работает на 20% быстрее, чем предшественник. Аналогичное решение использовано и в iPhone 11, только в данном случае оно адаптировано для наручного устройства.
Apple Watch Series 6 поставляются также с микросхемой U1 и сверхширокополосными антеннами. Они обеспечивают возможность беспроводного определения местоположения для цифровых ключей и т.д.

Новые функции

Говоря о функциях, новые Watch 6 получили все те же возможности, которые уже были в 5 версии. Гаджет снимает ЭКГ, обнаруживает падение, уведомляет пользователей о недостаточной или избыточной частоте пульса, нерегулярном сердечном ритме.
Что появилось в новом поколении, так это мониторинг кислорода в крови. При недостатке SpO2 развиваются серьезные заболевания и умные часы могут их предотвратить. Ранее подобная возможность уже была у Samsung, но тренд на заботу о здоровье появился только в последнее время. Также в Apple Watch 6 есть постоянно включенный альтиметр, отслеживающий высоту в реальном времени.

Редакция выражает особенную благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставленные для обзора смарт-часы Apple Watch Series 6!

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