Apple или Samsung: какой смартфон лучше купить в 2021 году, сравнение характеристик, обзор моделей

Противостояние iPhone и Samsung Galaxy – битва титанов, которая продолжается из года в год. У обеих компаний миллионы фанатов, каждый из которых приводит свои аргументы в споре. Чтобы помочь вам с выбором, мы сравнили лучшие телефоны Эппл и Самсунг, доступные в 2021 году. В подборку включены не только флагманы, но и недорогие смартфоны. На основе обзора вы легко подберёте модель, подходящую по цене и характеристикам.

Обзор и сравнение iPhone 2021

ТОП-3 модели.

iPhone 12 Pro Max

Открывает подборку лучший Айфон 2021 года. В нем есть всё, что нужно для комфортной работы: сочный OLED-экран, продвинутые камеры, поддержка 5G и много других интересных фишек.

Начнем с дисплея: он огромный, имеет диагональ 6.7 дюйма и отличную яркость, которая позволяет спокойно использовать гаджет на солнце. Слабое место экрана – низкая частота обновления. Если в конкурентах установлены матрицы с частотой 90-120 Гц, то 12 Pro Max располагает только 60 Гц. Поэтому изображение в динамических играх будет немного резким.

Корпус флагмана изготовлен не из обычного алюминиевого сплава, а из хирургической стали. Этот материал прочен и долговечен, приятен тактильно.

Задняя камера Айфон 12 Про Макс состоит из трёх объективов, среди которых появился 2,5-кратный зум. Из режимов камеры важно выделить Smart HDR 3 для высочайшей чёткости, Magic Fushion для создания детализованных снимков и датчик LiDAR для портретов в ночном режиме. При этом основной сенсор стал крупнее, что позволяет получать шикарные снимки при слабом освещении.

Ещё одна причина выбрать Айфон 12 Про Макс – отличная автономность. Полного заряда флагмана хватает на 1–2 дня активного использования. А в режиме веб-серфинга 5G аппарат выдерживает аж 11 часов, что на 2 часа больше, чем у Pro-версии.

Плюсы:

лучшие камеры среди Айфонов;

отличная автономность;

сочный 6.7-дюймовый экран;

скоростной 6-ядерный процессор A14 Bionic.

Минусы:

немного громоздкий корпус.

iPhone 12 mini

Если ищете компактный и мощный аппарат, присмотритесь к iPhone 12 mini. Это самый маленький из флагманов компании, но оснащён тем же процессором A14 Bionic и имеет впечатляющие камеры. Операционная система демонстрирует отличную производительность: смартфон работает быстро, даже если воспроизводит 3D-графику или видео в формате 4K. Как и остальные модели линейки, «миник» поддерживает подключение к интернету 5G.

Сохранив преимущества «старших братьев», младшая версия получила 5.4-дюймовый экран. Таким телефоном комфортно пользоваться одной рукой, его можно носить в узком кармане. Камера Айфон 12 мини двойная, состоит из широкоугольного объектива 12 МП и сверхширокого на 16 МП. На практике она выдаёт приличные снимки даже при низком освещении и умеет снимать ролики в 4K при скорости 60 кадров в секунду. Это очень достойные показатели.

Если с остальными характеристиками у «миника» всё в порядке, то высокой автономностью модель не похвастает. Сравнение с iPhone 12 Pro Max показывает скромный ресурс мини-версии: заряда батареи хватит на 15 часов просмотра видео, тогда как базовая модель выдерживает 17 часов.

Плюсы:

оптимален для любителей компактных моделей;

продвинутый двойной объектив;

адекватная цена для флагмана;

привлекательный дизайн.

Минусы:

самая низкая автономность в линейке Айфон 12;

в начальной версии только 64 ГБ памяти.

iPhone 11 Pro Max

Модель для тех, кто ищет мощное, но не громоздкое устройство. При диагонали экрана 6.5 дюйма iPhone 11 Pro Max комфортно держать в ладони благодаря тонким рамкам. Сзади он покрыт матовой спинкой из защитного стекла, а по бокам пролегает стальная окантовка.

Тыловая камера Айфон 11 Про Макс оснащена тройным сенсором с широкоугольной оптикой и телеобъективом. Поддерживается 2-кратное увеличение картинки.

Работает телефон на базе процессора A13 Bionic. Хотя чипсет и прошлогодний, его производительности с лихвой хватит для ресурсоёмких программ, обработки видео и других сложных задач. А мощный графический процессор и поддержка технологии Metal 2.0 гарантируют смартфону динамичный игровой процесс на пиковых настройках графики.

Автономность – одна из основных характеристик Айфон 11. Полного заряда батареи хватает на 1–2 дня работы в интенсивном режиме или 19 часов непрерывного просмотра контента. Поддерживается быстрая зарядка 18 Вт, с которой аккумулятор восполняет питание с 0 до 50% всего за полчаса. На полную зарядку гаджета уйдет 2 часа. Адаптер для быстрой зарядки придётся покупать отдельно, в базовом комплекте производитель поставляет стандартный блок на 9 Вт.

Плюсы:

хорошая производительность;

сочная OLED-матрица с HDR;

громкие стереодинамики;

быстрая зарядка 18 Вт;

поддержка беспроводной зарядки;

топовые камеры.

Минусы:

широкие рамки и большой вырез под фронталку;

слабенький зум;

адаптер для быстрой зарядки не входит в комплект.

Обзор Samsung Galaxy

Изучим 3 лучшие модели от «Самсунг». При составлении подборки рассматривались флагманы и прошлогодние аппараты.

Galaxy S21 Ultra

Открывает обзор смартфонов Samsung Galaxy — прямой конкурент для iPhone 12 Pro Max. Модель снабжена флагманским процессором Exynos 2100 с частотой до 2.9 ГГц, построенным по передовому 5-нм техпроцессу (как и A14 Bionic). На выбор предлагаются 2 варианта ОЗУ (12/16 ГБ) и встроенная память объёмом до 512 ГБ.

Тыловая камера Samsung Galaxy S21 Ultra получила несколько улучшений в сравнении с предшественником. Например, производитель решил проблему, связанную с фокусировкой основного модуля в S20 Ultra. При этом набор модулей фактически не изменился: 108, 12, 10, 10 МП. Улучшен зум, снимки в ночное время стали более естественными и детализованными. Разумеется, S21 Ultra умеет писать видео в 8K.

Внимания заслуживает и 6.8-дюймовый экран с разрешением 3200х1440 и максимальной частотой обновления в 120 Гц. Последнее особенно порадует геймеров, привыкших к шутерам, гонкам и другим динамичным играм.

Плюсы:

флагманский процессор;

улучшенная камера;

до 16 ГБ ОЗУ;

крупный экран с высокой детализацией;

съемка видео в 8K.

Минусы:

большой и тяжелый корпус;

высокий ценник.

Galaxy Note20 Ultra

До того, как вышла линейка Samsung Galaxy S21 в 2021 году, Note20 Ultra был лучшим мобильным телефоном компании. Первенство обеспечивал целый ряд характеристик:

Модель оснащена крупным 6.7-дюймовым экраном с технологией Dynamic AMOLED 2X и плотностью пикселей 508 PPI. Дисплей безрамочный, имеет маленький вырез под селфи-камеру. Это обеспечивает максимум рабочего пространства.

Note20 Ultra идеально подходит под игры, что объясняется поддержкой 12 ГБ ОЗУ и наличием мощного чипсета Exynos 990 (или Snapdragon 865+).

Телефоны линейки Note славятся своими фирменными стилусами S-Pen. Устройства позволяют рисовать на экране и даже выполняют функцию пульта ДУ.

Характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra удивят и любителей камерофонов. Аппарат имеет крутую заднюю камеру из 4 сенсоров, к которым добавился телевик с 5-кратным увеличением. Можно создавать интересные фотографии на больших расстояниях, не боясь потери качества. К тому же в устройстве отлично реализован ночной режим.

Плюсы:

много памяти;

поддержка карт памяти;

стилус в комплекте;

безрамочный дисплей с адаптивной частотой обновления;

качество камер (серьёзный телевик).

Минусы:

блок камер выступает из корпуса, из-за чего неудобно пользоваться телефоном, лежащим на столе;

версия с Exynos прилично нагревается под нагрузкой.

Galaxy S21

Galaxy S21 стал самым доступным флагманом компании. Не в последнюю очередь это связано с тем, что производитель собрал корпус модели из пластика и убрал слот для microSD.

В остальном это всё тот же AMOLED-экран, только с диагональю 6.2 дюйма. Присмотритесь к дисплею: отныне он не изогнутый, а плоский по краям. Для S21 это преимущество, поскольку теперь корпус менее скользкий. Да и случайные нажатия будут происходить намного реже.

Флагман снабжен чипсетом Exynos 2100, который стоит и в старшей версии. Правда, базовый S21 не имеет модификации с 12 ГБ ОЗУ. Однако и со своими 8 ГБ аппарат легко справится с любой ресурсоёмкой игрой или программой.

На тыльной стороне расположились 3 сенсора: широкоугольный, сверхширокоугольный (по 12 МП) и 64-мегапиксельный телеобъектив с 30-кратным Space Zoom. Апгрейдом камеры стало не только феноменальное приближение, но и функция Zoom Lock для определения объекта и стабилизации кадра. Вы сможете получать сверхчёткие фото, даже если будете снимать на ходу.

Интересно, что в комплектации больше нет зарядного блока. Тут Samsung последовал примеру Apple с их iPhone 12.

Плюсы:

стереодинамики;

высокая производительность;

аккуратный дизайн;

поддержка 5G;

беспроводная зарядка.

Минусы:

спинка выполнена из хрупкого пластика;

нельзя вставить карту памяти;

в комплекте нет блока питания.

Сравнение ведущих моделей от Apple и Samsung

Оба производителя выпускают качественные и продвинутые аппараты. Но какой Айфон или Самсунг лучше купить? Для наглядности сравним рассмотренные модели в таблице. Сопоставим технические и пользовательские характеристики iPhone и Samsung, чтобы вы могли выбрать оптимальное устройство.

Если у вас уже есть устройство одного из брендов, то и телефон лучше взять того же производителя. Вы сможете синхронизировать его с гаджетом: электронными часами, планшетом, беспроводными наушниками или ноутбуком.

Основным преимуществом Айфонов считается их операционная система iOS. Она очень быстрая и стабильная, крайне редко глючит или зависает. iOS лучше защищена от вирусов, чем Android. Поэтому, если для вас в первую очередь важна стабильность и безопасность, советуем присмотреться к последним Айфонам.

Кроме того, Эппл выпускает регулярные обновления даже тех моделей, которые вышли 5 лет назад. Покупая новый Айфон, вы можете быть уверены, что через 2–3 года он не перестанет быть актуальным (эта проблема свойственна Андроид-телефонам).

Самсунг также имеет свои преимущества. Например, экраны с более высоким разрешением и цветопередачей. На них приятнее смотреть контент. Кроме того, флагманы Самсунг лучше адаптированы для игр, поскольку имеют частоту обновления вплоть до 120 Гц. Это значит, что изображение в играх будет максимально плавным (не резким).

Недорогие смартфоны Самсунг

Американцы разнообразием моделей не радуют, каждое своё детище создают как космический корабль, поэтому выбор изделий невелик. А вот корейцы предлагают разные варианты устройств, давая покупателям альтернативу по стоимости и функциям. Рассмотрим ТОП-3 недорогих смартфона Самсунг, способных стать отличной заменой серьёзным по цене флагманам.

Galaxy A31

Доступный аппарат с батареей на 5000 мАч, полного заряда которой хватит на 2 дня интенсивного использования. A31 доступен в нескольких расцветках: чёрной, красной, синей и белой. Все они выглядят по-своему привлекательно. Единственный минус корпуса – пластиковые крышка и рамка.

Дисплей имеет диагональ 6.4 дюйма, которая при разрешении 2400х1080 обеспечивает плотность пикселей в 411 PPI. В отзывах отмечают, что у экрана хорошая цветопередача, а запаса яркости вполне хватит для улицы.

Телефон работает на базе процессора Exynos 7904. Доступно 2 варианта памяти: 4/64 или 6/128 ГБ. Для своей цены Galaxy A31 имеет приличную производительность, которой хватит для игр на средних настройках и стабильной работы в режиме многозадачности.

Плюсы:

яркий экран;

долго держит заряд;

хорошая производительность;

высокое качество фото при нормальном освещении.

Минусы:

толстые рамки, мешающие просмотру контента.

Galaxy A12

Бюджетная модель, способная похвастаться неплохими параметрами. Устройство имеет 6.5-дюймовый экран с разрешением 1600х720.

Гэлакси A12 оснащен квадрокамерой, в которую входит основной 48-мегапиксельный сенсор. С ним вы сможете создавать чёткие, насыщенные фотографии, но только при дневном освещении.

А вот что реально интересно, так это поддержка быстрой зарядки на 15 Вт. С ней на полную зарядку гаджета уходит около 3 часов. Это нормально для батареи ёмкостью 5000 мАч. Что касается автономности, то с Гэлакси A12 вы можете рассчитывать на 2 дня интенсивного использования или 15 часов непрерывного просмотра видео. Присутствует NFC-датчик, который позволяет вам оплачивать покупки в магазине с телефона.

Плюсы:

долго работает без подзарядки;

крупный экран;

задняя камера позволяет получать приличные снимки;

модуль NFC для бесконтактной оплаты покупок;

лоток для флэш-карты и двух SIM.

Минусы:

не подходит для «тяжёлых» игр;

нет ночного режима съёмки;

низкое качество записи видео.

Galaxy A21S

На третьем месте хороший недорогой смартфон c батареей на 5000 мАч. Оснащён дисплеем с диагональю 6.5 дюйма и разрешением 1600х720. Многим покажется, что разрешение откровенно маленькое (и будут правы): на экране могут быть видны пиксели. С другой стороны, благодаря этому Гэлакси A21S выдаёт прекрасную автономность: 18 часов в режиме веб-серфинга или 17,5 часов просмотра видео. Так что телефон угодит всем, кто ищет долгоиграющую модель.

С быстродействием у этого «бюджетника» тоже всё в порядке. Устройство резво работает в главном меню и в популярных приложениях. А вот в режиме многозадачности, когда открыто несколько программ, A21S может всё-таки подтормаживать.

В отзывах модель хвалят за качество сборки и эргономику. Недостатком смартфона является PLS-матрица. Дело в том, что у неё скромная яркость, из-за чего использовать A21S на солнце будет проблематично. Приятным бонусом станет наличие NFC-модуля.

Плюсы:

достойное качество основной камеры;

долго работает на одном заряде;

поддержка бесконтактных платежей;

есть слот для карты памяти;

быстро заряжается.

Минусы:

низкое разрешение дисплея.

Альтернативные недорогие смартфоны 2021

В последние годы появилось много китайских телефонов по доступной цене, практически не уступающих в качестве устройствам от Apple и Samsung. Рассмотрим лучшие недорогие смартфоны из Поднебесной.

Xiaomi Poco M3

Интересная модель от Xiaomi, которая выделяется в первую очередь необычным дизайном. Задний блок Poco M3 выглядит довольно массивным, но в то же время респектабельным. Спереди расположен 6.53-дюймовый FullHD-экран. Покрыт прочным стеклом Gorilla Glass 3, устойчивым к появлению царапин. Сканер отпечатков пальцев расположен не под экраном или на спинке, а вмонтирован в кнопку питания. Это очень удобно, потому что вы легко достанете до него большим пальцем.

Работает гаджет от быстрого процессора, производительности которого хватит для повседневного использования и игр на средних настройках. За воспроизведение звука отвечают мощные стереодинамики, проигрывающие громкое и чистое аудио. Сможете слушать любимую музыку в хорошем качестве, не надевая наушники.

Несмотря на батарею ёмкостью 6000 мАч, Poco M3 весит всего 198 г. Полного заряда аккумулятора с лихвой хватит на 2 дня работы без подключения к сети. Поддерживается быстрая зарядка от 18-ваттного адаптера. Он уже идёт в комплекте, поэтому докупать аксессуар не придётся.

Плюсы:

поддержка быстрой зарядки;

проработает 2 дня без подзарядки;

баланс цены и качества;

интересный дизайн.

Минусы:

не найдено.

Huawei Y8p

Настоящий флагман недорогого сегмента. С обеих сторон стекло, что обеспечивает благородный вид. Пластиковая рама вдоль корпуса отвечает за надёжную фиксацию в руке. Толщина устройства всего 7,8 мм, держать его удобно и приятно.

Несмотря на бюджетную стоимость, Y8p оснащён ярким OLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев. Из интересных фишек отметим поддержку технологии Always-on-Display. Она отображает на экране часы и уведомления приложений, когда аппарат выключен.

Мы всегда требуем от телефонов высокой мощности, которой хватило бы, чтобы запускать большое количество приложений. Huawei Y8p, конечно, не «летает», но его производительности вполне хватит для игры на средних настройках. Например, устройство без проблем потянет PUBG Mobile, LifeAfter и другие энергоёмкие игрушки. Оперативной памяти здесь 4 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. При необходимости объём хранилища можно расширить накопителем.

Высокая ёмкость батареи позволяет забыть о зарядке на 2 дня. А если вы пользуетесь телефоном исключительно для звонков и общения, то Y8p сможет протянуть еще дольше. Быстрой зарядки, к сожалению, нет.

Плюсы:

быстродействие;

много встроенной памяти;

подэкранный сканер отпечатков пальцев для удобной разблокировки;

отображает время и PUSH-сообщения, даже если выключен;

стильный эргономичный корпус.

Минусы:

непрочная пластиковая рама вдоль корпуса.

Honor 10X Lite

Если хотите купить смартфон недорого, но при этом получить стильный продвинутый аппарат — выбирайте Honor. Пусть вас не смущает приставка Lite, ведь компактностью тут и не пахнет. У 10X Lite массивный, хотя абсолютно не громоздкий 6.67-дюймовый дисплей со скруглёнными гранями. Корпус выполнен в элегантном дизайне, выглядит солидно и даже дорого. Глянцевая спинка довольно скользкая, однако благодаря шероховатой рамке аппарат надёжно фиксируется в руке.

Учитывая аккумулятор на 5000 мАч и энергоэффективный процессор, с автономностью у смартфона полный порядок. При обычной нагрузке он проработает 1–1,5 дня. В экстремальном режиме автономность упадет до 7–8 часов, что тоже неплохо с учётом большой диагонали экрана.

Приятным бонусом станет тройной лоток карточек. Телефон поддерживает 2 SIM-карты и карту памяти. Имеется NFC-датчик для бесконтактных платежей. Любителей проводных наушников модель порадует 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом.

Плюсы:

крупный дисплей с хорошей цветопередачей;

высокое качество съёмки;

долго держит заряд;

высокая скорость зарядки;

аудиопорт 3,5 мм и NFC;

тройной слот карточек.

Минусы:

экрану недостаточно яркости;

среднее качество записи видео.

Мы провели подробное сравнение и iPhone. Последние модели Айфонов прибавили в плане быстродействия и автономности, то есть теперь они дольше работают без подзарядки. Тогда как флагманы Samsung располагают более продвинутыми дисплеями. Да и камеры у них, судя по тестам, фотографируют лучше, но только в дневном режиме.

Что объединяет последние Айфон и Самсунг, так это высокая стоимость. Поэтому всем, кто не хочет тратить много денег на покупку телефона, советуем рассмотреть китайские аппараты. В продаже есть много интересных моделей с достойными характеристиками.