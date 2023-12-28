АО «Дороги и мосты» оптимизирует затраты с помощью Processor Isource

Награждение лучших цифровых продуктов для корпоративного сектора прошло 29 ноября в Москве в рамках TAdviser IT Prize*. В номинации «IT в промышленности» за внедрение Processor Isource** награду получило АО «Дороги и мосты». Компания в партнерстве с Isource реализует масштабный проект по цифровизации закупок.

Автоматизация процессов снабжения для АО «Дороги и мосты»*** включает в себя сбор потребностей подразделений и служб, формирование лотов, проведение закупок. Предприятие внедрило электронную торговую площадку и портал поставщиков, в рамках которого потенциальные партнеры могут пройти аккредитацию. Проект был реализован за 9 месяцев.

«В 2024 году компания «Дороги и мосты» в партнерстве с Isource Processor планирует провести тиражирование решения на 15 филиалов и 4 актива. В следующем году ожидается внедрение модуля отчетности и сквозной аналитики, а также модуля управления качеством», — уточняет Роман Медведев, заместитель генерального директора по цифровизации АО «Дороги и Мосты».

«По данным аналитического центра Isource, доля закупок в выручке в строительных компаниях может достигать 60%. Автоматизация снабжения дает долгосрочный эффект в плане оптимизации затрат – ежегодная экономия составит 5–10% за счет более эффективного подбора товаров и услуг, поставщиков, увеличения точности планирования», – рассказывает Николай Аминов, руководитель коммерческой службы Isource.

*Организатор TAdviser SummIT и TAdviser IT Prize — портал TAdviser, одно из крупнейших российских изданий по теме корпоративной информатизации.

**Processor Isource – российская SRM-система для управления закупками и отношениями с поставщиками. ТОП-3 по функциональным возможностям среди отечественных решений (рейтинг консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ex. PwC). Наиболее динамично развивающееся SRM-решение 2023 года (рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика»).

***АО «Дороги и мосты» – ведущая компания России по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры.