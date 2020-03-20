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Алгоритм изготовления изделий из камня на заказ

20.03.2020 22:20

Долгое время натуральный камень оставался ведущим строительным материалов человечества, но сейчас, когда на смену ему пришли другие, более практичные и недорогие составы, камень используется для создания отдельных, как правило, высокохудожественных предметом.

В этой статье речь пойдет о том, как создаются изделия из камня, неважно, планируете ли купить камины под заказ, установить во дворе своего дома фонтан или в вашу семью пришла беда и вам нужен красивый памятник для вашего близкого, алгоритм работы будет один.

Разработка или выбор готового проекта

Первым делом в работу вступает дизайнер. Он общается с заказчиком, разбирается в задаче и либо предлагает варианты из уже имеющихся проектов, либо разрабатывает готовый проект с нуля.

В первом случае изделие будет более доступным по цене, но не будет уникальным, зато его можно будет получить очень быстро (а иногда и мгновенно, если оно есть в наличии на складе). Во втором — это будет совершенно уникальный шедевр, при создании которого вы не ограничены ничем: можете выбрать изделие любой сложности, из любого материала и любого размера. Но, вероятно, оно будет стоить дороже и придется немного подождать.

Создание модели

Одной из важных составляющих работы дизайнера по индивидуальным проектам становится создание объемной модели. Для сложных изделий сначала создают компьютерную 3D-модель, а потом — еще и изготавливают модель в натуральную величину из мягких, поддающихся корректировке материалов.

На этой стадии заказчик может внести любые изменения, добавить или, наоборот, убрать что-то.

Выбор материалов

Разновидностей и сортов натурального камня так много, что выбор камня порой становится не самой простой задачей.

Если вы планируете изготовить мемориальные комплексы на заказ, то имеет смысл выбирать гранит, особенно если изделие не отличается слишком сложной формой. Дело в том, что памятники обычно стоят под открытым небом, а значит, подвергаются серьезному негативному воздействию окружающей среды. Тоже самое можно сказать и об уличных фонтанах. А вот камины можно делать из любого материала, для дома одинаково хорошо подходят и гранит, и мрамор.

Работа камнерезов

Следующий шаг — работа камнерезов. Из выбранного сорта камня они вырезают будущее изделие. Работа может проводиться с помощью специальной техники или вручную. Финальная обработка практически всегда выполняется руками.

Монтаж

И, наконец, завершающий штрих — установка. На заранее подготовленном месте (а подготовка может требовать больших или меньших усилий) устанавливают созданный каменный шедевр.

Если речь идет о фонтане или камине, то вместе с монтажом проводят и подключение всех необходимых коммуникаций (подводят воду и электричество, устанавливают топку, подключают дымоход и т.д.).

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