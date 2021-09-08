Торговля на валютном рынке Forex по последним опросам вошла в ТОП10 наиболее популярных и выгодных инвестиций в интернете. К сожалению, на этом рынке можно наткнуться и на мошенничество. В связи с этим эксперты МОФТ рекомендуют трейдерам работать только через лицензированных ЦБ РФ регулируемых брокеров.

Альфа Форекс брокер в ходит в ТОП3 наиболее востребованных российских брокеров с лицензией ЦБ. По статистике более 25% трейдеров в регионах СНГ торгуют через эту брокерскую компанию, работающую на рынке уже с 1990-го года.

Особенности торговли с Альфа Форекс

Здесь не найти торговых роботов, обещающих доходы в «пассивном режиме», как нет и иных средств автоматизации трейдинга. Брокер ориентирован на сотрудничество с трейдерами, предпочитающими торговля ручном режиме.

Дилинг через официальный сайт брокера, мобильные приложения. Покупать и продавать можно и по телефону.

В работе 29 финансовых инструментов – валютных пар.

К услугам клиентов торговая платформа МетаТрейдер 5.

Профессионалы могут сказать, что финансовых инструментов маловато и есть ограничение только по валютным парам. Но это дело личных предпочтений торговца. А для новичков чрезмерный выбор только затрудняет операции.

К плюсам пользователи относят отсутствие минимального депозита и минимальной суммы для вывода средств со счета. При необходимости трейдер может обналичить хоть пару долларов США.

Брокер не осуществляет поддержку клиентов по выходным и праздникам, что тоже не очень удобно для трейдеров-любителей, торгующих в свободное время.

Некоторые трейдеры сетуют на отсутствие центовых счетов, что тоже на любителя. В основном центовые счета используются для тестирования торговых платформ и стратегий.

Денежные средства не выводятся на кошельки электронных платежных систем, что по сегодняшним временам выглядит как некий архаизм.

Партнерская программа

И все-таки возможность пассивного заработка у брокера имеется – неплохая партнерская программа для активных клиентов. Привлекайте в компанию новых игроков и получайте проценты с каждой операции привлеченного клиента.

К услугам партнеров широкий выбор промо-материалов и рекламы.

Преимуществом партнерской программы брокера является отсутствие ограничений по количеству рефералов. Перспективный вариант организации финансового актива для блогеров, веб-мастеров, владельцев социальных аккаунтов и администраций медиа-пабликов.