Алексей Кузовкин: как малый бизнес может решить проблему потери цифровой информации

Кузовкин Алексей Викторович – IT-предприниматель, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей Викторович обладает колоссальным опытом управления инновационными и IT-проектами.

Каких-то 10–15 лет назад представители малого бизнеса и представить себе не могли, что цифровизация коснется и их. Все работали по традиционным схемам, покупали, продавали, организовывали доставку товара клиенту или выполнение каких-то работ на объекте, получали деньги и были счастливы. Сегодня все меняется буквально на глазах, и те вещи, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В первую очередь стремительное внедрение в работу и бизнес цифровых технологий. Но вместе со всеми плюсами, которые это дает, есть и сложности. Одна из них – сохранность и защита цифровых данных, с которыми работает малый бизнес.

Какие данные и почему необходимо защищать

Для начала стоит разобраться, что это за данные, которые могут стать объектом интереса посторонних лиц, и почему важно их защищать. Цифровизация всех сфер жизни происходит очень быстро, уже сейчас практически любые данные переведены в цифровой формат. ФИО и номера телефона клиентов, банковские реквизиты, информация о проведенных сделках, налоговая отчетность, бухгалтерский учет – абсолютно все уже занесено в компьютеры, а также во всевозможные облачные сервисы и аккаунты социальных сетей. И все это может быть объектом попыток мошенников украсть данные.

Почему подобное происходит? Дело в том, что любая информация может использоваться определенными людьми или организациями в своих целях. Скажем, база данных клиентов любого бизнеса имеет большую ценность, так как можно, к примеру, зная электронные адреса или мобильные номера людей, отправить им свою рассылку с какими-то предложениями. Пусть процент граждан, которых они заинтересуют, будет небольшим, но этого хватит, чтобы извлечь из них выгоду.

Любые данные могут быть интересны мошенникам. Вот причины этого:

борьба с конкурентами. Недобросовестные представители бизнеса могут пытаться узнать какую-то информацию о своих конкурентах, чтобы оценить успешность их работы и выработать свои методы привлечения клиентов;

воровство финансовой информации или даже денег. Если допустить, чтобы реквизиты клиентов или компании, номера счетов и карт попали в руки сомнительных личностей, оттуда очень быстро могут исчезнуть деньги;

спам. Большая проблема современности – любые данные людей используются для спам-рассылки, которая зазывает что-то купить, выиграть миллион в казино и т. п. Какими бы нелепыми ни казались такие вещи, они работают на определенный процент людей, иначе бы их не существовало.

Еще одна большая проблема работы с данными – они могут быть потеряны в результате аварии, поломки компьютера, случайного удаления, неправильной работы какой-то программы и т. д. Сегодня это очень опасные ситуации, ведь вместе с такой потерей работа компании может полностью остановиться. Поэтому траты на организацию защиты цифровых данных будут разумным и оправданным вложением.

Доступные методы защиты цифровых данных для бизнеса

Чтобы малое предприятие любой направленности работало стабильно и не столкнулось с проблемой потери важной информации, есть достаточный перечень методов, способных этому воспрепятствовать. Вот некоторые из них:

Повышение уровня квалификации персонала. Люди, работающие с данными, должны понимать, что любая информация, которая через них проходит, важна. Использование антивируса и лицензионного проверенного ПО, ответственное отношение к информации, защита ее от третьих лиц – все это должно быть частью работы сотрудников компании. Использование защищенных сервисов и надежных паролей. Очень многие люди относятся к защите данных легкомысленно, недаром каждый год в сети появляются рейтинги самых распространенных и легких для взлома паролей типа «qwerty123». Всегда надо придумывать для своих сервисов, электронной почты, аккаунтов надежные и защищенные пароли, это немаловажно. Резервное копирование, или бэкап. Сбои в работе интернета, различных сервисов, компьютерного оборудования являются неизбежной частью реальности. Поэтому, чтобы обезопасить важные данные, необходимо выполнять их резервное копирование. Это можно делать как с помощью специального ПО, так и вручную, скажем, записывая важные вещи на отдельную флеш-карту. Обычно современные программы, скажем, 1С Бухгалтерия, предлагают эту функцию, поэтому о ней надо просто не забывать. Ограничение доступа. Чтобы информация была более надежно защищена, лучше сделать так, чтобы к ней имели доступ только те лица, которые с этим как-то связаны. Скажем, с бухгалтерской отчетностью и финансовыми вопросами должен работать директор или бухгалтер, с вопросами закупок и складскими остатками – кладовщик, с базой данных клиентов – менеджер на горячей линии. Это минимизирует шансы того, что данные компании или пользователей попадут в посторонние руки. Использование лицензионного ПО. Такое решение повышает шансы на сохранность данных бизнеса, но есть обратная сторона – покупка официальных версий программ стоит денег, и их цена для малого бизнеса может оказаться слишком высокой. Но все же стоит рассмотреть такой вариант, так как это помогает избежать некоторых неприятностей. В любом случае не стоит использовать сомнительные программы от разного рода «народных умельцев», так как там шансы на утечку данных очень высокие.

Также стоит помнить о том, что любые принятые меры в вопросах кибербезопасности не будут окончательными. IT-сфера очень бурно развивается, поэтому регулярно появляются новые варианты взлома аккаунтов, почты, вирусы и прочее. Но и ответ на них разрабатывается быстро, поэтому стоит использовать современные программы с последними обновлениями, что повышает безопасность.

Заключение

Вопрос защиты цифровых данных для малого бизнеса сегодня становится все более актуальным. Чтобы успешно работать, получать прибыль и не отставать от конкурентов и трендов, пользоваться современными возможностями необходимо. Но и забывать о том, что любую информацию в сети могут хотеть украсть и использовать в своих целях, нельзя.

Соблюдение указанных выше рекомендаций, аккуратность при работе с информацией, использование сложных паролей и современных сервисов и ПО, повышение своего уровня умения работать с технологиями – все это является теми мерами, которые помогут обезопасить важную деловую и личную информацию от утечки и несанкционированного использования.