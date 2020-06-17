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Актуальные смартфоны от Xiaomi

18.06.2020 00:06

Актуальные смартфоны от Xiaomi

Xiaomi является представителем огромной четверки производителей гаджетов в Китае. В 4-ом квартале прошлого года Сяоми смог занять 5 строку по реализациям гаджетов с частью 9%. Самый успешный для Сяоми рынок – это Индия, там компания смогла обойти не просто собственных китайских собратьев, а также Самсунг и оказался лидером с частью 27%. Благодаря успехам в Индии компания оказалась первой в топе китайских марок.

Самые востребованные смартфоны Xiaomi

  1. Xiaomi Mi A3

Этот смартфон имеет программу Android One и работает на «чистом» варианте ОС Андроид без лишней оболочки. У этой модели широкоформатный HD+ AMOLED-экран на 6,088 дюймов, оборудованный защитными стеклами Gorilla Glass 5.

Главная камера тройная, а основной модуль на 48 Мп и вспомогательные датчики имеют соответственно разрешения на 8 и 2 Мп, так же как и у модели Redmi Note 8 Pro 128GB White. Модуль NFC отсутствует, хотя имеется ИК-порт, USB-C и многое другое. АКП объемом около 4000 мАч.

  1. Xiaomi Mi 9 Lite

Сердце этого смартфона оказался процессор Snapdragon 710. Он имеет AMOLED-экран, диагональ которого 6,39 дюймов с FullHD-разрешениями, которые встроены с помощью сканера отпечатка пальцев и каплевидными вырезами под 32-МП фронтальную камеру.

Главная камера смартфона трехмодульная, главный датчик — на 48 мп. АКП всего за 30 минут может зарядиться на 43%. Поддерживается NFC и технология GameTurbo 2.0. Заявленная масса устройства 179 г.

  1. Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 является радостью для ценителей мобильной съемки, однако за это нужно будет оплатить. Хотя, ценник в любом случае выходит немного доступнее аналогов от конкурента.

У этого популярного смартфона основная пятимодульная камера с датчиком на 108, 5, 12, 2 и 20 Мп. Основной модуль с оптической стабилизацией и 50-кратным программным зумом. Среди других имеется телефото, позволяющее гарантировать пятикратный оптический зум, портретный и широкоугольный объективы, и камера для макро.

У этого смартфона есть Full HD+ AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с вырезами и встроенными сканерами отпечатка пальца, корпус из стекла, и многое другое. Это один из тех смартфонов, которые выбирают ценители роскоши и многочисленных возможностей.

АКП объемом около 5260 мАч. Можно быстро зарядить на 30 Вт с модулем NFC. К тому же не забываем о USB Type-C и иных новейших модулях. За это устройство нужно оплатить около 40 000 руб. Каждый из вышеперечисленных гаджетов получил широкое на сегодняшний день распространение.

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