Актуальные смартфоны от Xiaomi

Xiaomi является представителем огромной четверки производителей гаджетов в Китае. В 4-ом квартале прошлого года Сяоми смог занять 5 строку по реализациям гаджетов с частью 9%. Самый успешный для Сяоми рынок – это Индия, там компания смогла обойти не просто собственных китайских собратьев, а также Самсунг и оказался лидером с частью 27%. Благодаря успехам в Индии компания оказалась первой в топе китайских марок.

Самые востребованные смартфоны Xiaomi

Xiaomi Mi A3

Этот смартфон имеет программу Android One и работает на «чистом» варианте ОС Андроид без лишней оболочки. У этой модели широкоформатный HD+ AMOLED-экран на 6,088 дюймов, оборудованный защитными стеклами Gorilla Glass 5.

Главная камера тройная, а основной модуль на 48 Мп и вспомогательные датчики имеют соответственно разрешения на 8 и 2 Мп, так же как и у модели Redmi Note 8 Pro 128GB White. Модуль NFC отсутствует, хотя имеется ИК-порт, USB-C и многое другое. АКП объемом около 4000 мАч.

Xiaomi Mi 9 Lite

Сердце этого смартфона оказался процессор Snapdragon 710. Он имеет AMOLED-экран, диагональ которого 6,39 дюймов с FullHD-разрешениями, которые встроены с помощью сканера отпечатка пальцев и каплевидными вырезами под 32-МП фронтальную камеру.

Главная камера смартфона трехмодульная, главный датчик — на 48 мп. АКП всего за 30 минут может зарядиться на 43%. Поддерживается NFC и технология GameTurbo 2.0. Заявленная масса устройства 179 г.

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 является радостью для ценителей мобильной съемки, однако за это нужно будет оплатить. Хотя, ценник в любом случае выходит немного доступнее аналогов от конкурента.

У этого популярного смартфона основная пятимодульная камера с датчиком на 108, 5, 12, 2 и 20 Мп. Основной модуль с оптической стабилизацией и 50-кратным программным зумом. Среди других имеется телефото, позволяющее гарантировать пятикратный оптический зум, портретный и широкоугольный объективы, и камера для макро.

У этого смартфона есть Full HD+ AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с вырезами и встроенными сканерами отпечатка пальца, корпус из стекла, и многое другое. Это один из тех смартфонов, которые выбирают ценители роскоши и многочисленных возможностей.

АКП объемом около 5260 мАч. Можно быстро зарядить на 30 Вт с модулем NFC. К тому же не забываем о USB Type-C и иных новейших модулях. За это устройство нужно оплатить около 40 000 руб. Каждый из вышеперечисленных гаджетов получил широкое на сегодняшний день распространение.