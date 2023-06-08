Актуальные акции, которые предлагает Melbet Россия

Букмекерские ставки – неотъемлемая часть жизни многих спортивных болельщиков. Кроме выгодных котировок и прозрачных условий для вывода средств, топовый букмекер Melbet Россия предлагает и дополнительные преимущества для своих пользователей. Регулярные акции и выгодные бонусы – одна из таких возможностей. Поощрения ожидают беттеров сразу же после регистрации, ведь компания дарит приветственный бонус в формате 100 долларов для ставок или отдельный пакет для игры в казино с крупной суммой денег и бесплатными спинами. Но рассчитывать на акции могут и постоянные пользователи конторы. Для них на сайте БК действует ряд предложений, среди которых:

Экспресс дня. Букмекер ежедневно выбирает топовое событие для Лайва и Линии. Если вы поставите на такой матч и ставка сыграет, выигрыш по купону будет увеличен на 10%.

Чемпионская ставка – поставьте одиночную ставку на точный счет события ЛЧ, которые представлены на странице бонуса. Можно выбрать как Лайв, так и Линию. Если ваш прогноз сбудется, то он будет рассчитан по стандартным условиям. Но в случае проигрыша вы получите промокод на бесплатную ставку в сумме до 20 долларов.

Бонус за 100 ставок – в течение 30 дней оформите 100 пари и получите бонус в виде суммы всех средств, которые вы потратили на ставки. Учитываются все ординары и экспрессы из Линии, а также экспрессы из Линии+Лайва.

Кто может получать бонусы от БК

Чтобы пользоваться всеми предложениями от конторы, нужно выполнить несколько обязательных условий. В первую очередь, нужно выполнить регистрацию на сайте Melbet в России. Для этого есть несколько способов: по номеру телефона, профилю в соцсетях, электронной почте или быстро в 1 клик.

Затем вас попросят выполнить верификацию – подтверждение личных данных аккаунта. Потребуется зайти в настройки профиля и заполнить анкету с некоторыми личными данными, а также прикрепить копию документа, который подтверждает вашу личность. Служба безопасности проверит, нет ли нарушений, и откроет вам доступ ко всем возможностям платформы. Чтобы получать и отыгрывать поощрения, останется дать согласие на участие в бонусных акциях. Для этого переходим в настройки аккаунта и устанавливаем флажок в соответствующей графе. Теперь вы можете использовать все предложения конторы, предварительно ознакамливаясь с правилами активации и отыгрыша.