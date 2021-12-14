Актуальность инвестиции в Биткоин в 2021-2022

Подходит к концу двенадцатый год с того момента, как биткоин появился на публике и принялся покорять новые максимумы. Как и большинство новых технологий, криптовалюты начали с хайпа и раздувания финансового пузыря, на котором, собственно, и заканчивается история многих перспективных проектов. Но только не в этом случае. Биткоин и альткоины продолжают побеждать.

Блокчейн-технологии

Тенденции отрасли сегодня: индустрия-блокчейн освобождается от массы проектов, рожденных ажиотажем первых годов криптовалют. Сегодня в нише наблюдается спокойный и стабильный интерес инвесторов.

Большие «дяди», вроде Amazon, Microsoft и Walmart пытаются использовать блокчейн для организации поставок, контроля данных и управления проектами.

От них не отстают банки, постепенно интегрируя блокчейн в стандартные протоколы транзакций. Это позволяет значительно повысить прозрачность платежей без глобальных технических изменений существующих систем. Как можно заметить, блокчейн используют все и чем дальше, тем больше.

Биткоин — актив

Все более популярны инвестиции в биткоин. Если для роли ведущего актива в портфеле первая криптовалюта пока недостаточно аргументирована историей, то в качестве резерва выглядит весьма уверенно и аутсайдером с неясным будущем не является точно.

Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Джек Дорси — это известные люди, которые публично поддерживают криптовалюты. Сколько у биткоина и альткоинов тайных инвесторов, можно только догадываться.

Даже известный скептик в отношении BTC — Уоррен Баффет, и тот замечен в неформальных встречах с лидерами криптоиндустрии.

Конкретных прогнозов относительно недалекого будущего биткоина и альткоинов множество. Если усреднить наиболее экспертные мнения, то к весне 2022 года курс биткоина может обновить исторический максимум и коснуться отметки в 80 тыс. долларов. Есть мнение, что он заберется и за 100 тыс., но это не точно.

Стоит ли вкладывать в биткоин? Вероятно, да. Потенциал криптовалют и производных инструментов огромен и пытливый инвестор всегда найдет на этом рынке место для заработка. Главное, не забывать основное правило — диверсифицируйте активы, или, другими словами, «не ставьте на всю котлету».

Преимущества биткоин-инвестиций

Криптовалюты обладают многими качествами, которые делают их идеальным форматом инвестиций, возможно, лучшим из доступных. Во всяком случае, к этому все идет.

Анонимность

В отличие от привычных нам систем электронных платежей, движение средств в которых легко отслеживается, узнать данные владельца криптовалютного кошелька невозможно. Известен лишь номер хранилища и некоторые данные счета.

Такая конфиденциальность помогает сберегать сколько угодно большой объем криптовалюты без каких-либо признаков владельца, надежно скрывая доходы от излишне любопытных служб и органов.

Ликвидность

Термин характеризует скорость, с которой актив можно купить/продать по лучшей рыночной цене. В этом плане биткоин, конечно, проигрывает фиатным деньгам, которые всегда легко обменять на любой иной актив. И что?

Ликвидность все равно остается ключевым преимуществом инвестиций в биткоин. Представьте квартиру, слиток золота и эквивалентную им сумму в криптовалюте. На какой актив вы за час найдете покупателя с адекватной ценой? Ответ очевиден.

Дефляционная природа

Эмиссия биткоина ограничена, тогда как доллар и рубль могут печататься (и печатаются, поверьте) в любых масштабах. Чем больше фиатных денег штампует государство, тем они дешевле — это инфляция, мы встречаем ее каждый день.

С биткоином ситуация обратная. Из-за ограничения эмиссии 21 млн монет, их количество будет только сокращаться со временем. Это означает, что цена биткоина с каждой новой монетой будет только увеличиваться на радость тем, у кого они есть.

Доступность

Инвестирование в криптовалюты не требует лицензий и специальных навыков. Чтобы купить биткоин достаточно завести электронный или аппаратный кошелек, зарегистрироваться на бирже, дождаться приятной цены и купить. Такая простота, безусловно, плюс.

С другой стороны, легкость входа приводит к тому, что люди далекие от грамотного финансового управления, легко теряют деньги, соблазнясь рекламой или ажиотажем вокруг новых монет, но совершенно не владея спецификой обращения с ними. Это, минус.

Производные инструменты

Начать инвестировать в биткоин можно не с прямой покупки на бирже или в обменнике, а вкладывая средства в майнинг. Не спешите морщиться. Добыча криптовалюты сегодня — это не набивший оскомину майнинг в гараже, который требует покупки и настройки оборудования, поиска комфортного помещения и создания в нем специальных условий, обещая взамен ясные перспективы ограниченного дохода.

Формат облачного майнинга или удаленный хостинг-майнинг позволяют добывать криптовалюту без обязательных для этой ниши танцев с бубном и с гарантией заработка. Вы просто инвестируете свободные средства в организованную профессионалами легальную добычу, получая часть доходов соразмерную инвестициям.

Возможные риски биткоин-инвестиций

На солнце тоже есть пятна. Криптовалюта, какими бы превосходными качествами не обладала, не лишена недостатков, которые делают инвестиции в биткоин и альткоины не до конца безопасными.

Волатильность

Из-за природной способности противостоять инфляции биткоин часто воспринимают как защитный актив, в котором удобно и безопасно хранить накопления. Его даже называют «цифровым золотом», подразумевая удобство использования в качестве средства сбережения капитала.

Однако присущая криптовалютам высокая волатильность не дает однозначной уверенности в том, что накопления в BTC будут стабильно удерживать цену. В краткосрочном периоде — точно нет.

Для биткоина подорожать или подешеветь за сутки на 50% — обычное явление. Да, в долгосрочном периоде монета только набирает вес и пробивает максимум за максимумом. Тем не менее способность потерять половину стоимости в считаные часы не позволяет рассматривать ее, как основной сберегательный актив в долгосрочной перспективе. Зато делает идеальным инструментом для трейдинга.

Неопределенный статус актива

Отсутствие четкой законодательной базы — главный барьер, тормозящий развитие инвестирования в криптовалюты. Где-то, как в Сальвадоре или Японии, биткоин — официальное платежное средство, где-то, как в Индонезии и Непале — введен полный запрет на его использование.

Основная масса стран занимает позицию заинтересованных наблюдателей. Они прямо не запрещают, но и не подтверждают правовой статус цифровых монет, анализируя опыт более продвинутых соседей и осторожно пробуя внедрять новый актив в привычные экономические механизмы.

Если же смотреть на ситуацию в целом, в масштабах планеты, то динамика принятия биткоина и альткоинов откровенно позитивная — они постепенно обретают черты полноценного финансового инструмента. И здесь уже не важны эпизодические сложности и провалы. Куда большее значение имеет выраженный вектор к признанию.

Как начать инвестиции в биткоин в 2021 году

У человека, который не особо искушен в финансах, есть три способа начать инвестировать в криптовалюту.

Купить биткоин на бирже

Проще всего стать владельцем криптовалюты — купить ее на специальной бирже. Основной совет:

платформу для сделок нужно выбирать тщательно, с учетом авторитета, отзывов, надежности.

Цель покупки монет нужно знать заранее. Если вы рассчитываете зарабатывать трейдингом — перепродажей криптовалют, хранить токены лучше на бирже, это облегчает доступ к ним и снижает долю комиссионных в операционных расходах. Если же стратегия заключается в удержании монет до наступления часа X, надежнее будет вывести коины на внешний криптокошелек.

К преимуществам прямой покупки биткоинов на бирже можно отнести защищенность вкладчиков, поскольку все топовые биржи давно находятся в правовом поле (насколько возможно, разумеется).

Основной недостаток криптовалютных бирж — покупка происходит по курсу, который не отображает реальных позиций биткоина и зачастую завышен продавцом. Это увеличивает сроки окупаемости сделки и негативно сказывается на ее прибыльности.

Стать майнером

Обслуживание сети при помощи собственного оборудования с целью получения криптовалюты — майнинг — это тоже инвестиция в биткоин. Однако, если исключить из процесса романтику и азарт первых лет добычи в гаражах и квартирах, результат такой деятельности окажется либо нулевым, либо провальным.

Покупка одного или двух ASIC-майнеров, не говоря уже о майнинге на видеокартах, не принесет дохода. А с учетом стоимости электричества и затрат на обустройство систем охлаждения и вентиляции, вовсе, приведет к убыткам.

Чтобы говорить о серьезной прибыли, потребуется несколько десятков асиков, так как сервис и большинство операционных расходов в пересчете на единицу парка будут стоить меньше.

Во сколько обойдется такой комплекс неважно, поскольку для начинающих инвесторов, с планами завоевания мира из гаража, это в любом случае неподъемный капитал.

Единственная практическая польза от домашнего майнинга сегодня — возможность получить опыт, изучая особенности индустрии в полевых условиях.

Вложить деньги в майнинг-хостинг

А вот этот формат инвестиций в биткоин заслуживает внимания всех интересующихся темой заработка на криптовалюте.

Майнинг-хостинг — размещение клиентского оборудования на специально подготовленных платформах. Хотя другое название услуги — майнинг-отель, на наш взгляд, дает больше понимания о тезисах процесса. В общем, вы либо арендуете майнеры уже работающие майнеры компании, либо покупаете свои и добавляете их мощность к мощности хостера.

Платформы провайдера, как правило, это помещения либо контейнеры особым образом подготовленные к размещению оборудования. Обязательные условия эффективного майнинга — интернет, электричество и климатически комфортная среда, здесь обеспечены по умолчанию.

Наблюдает, а в случае необходимости решает сервисные задачи, квалифицированный персонал компании-хостера. Для клиента предусмотрен дистанционный контроль и наблюдение за процессами. Вы можете находиться от платформы за тысячи километров, при этом видеть режим работы оборудования и скорость добычи на экране смартфона.

Выгоды майнинга по модели хостинга

Очевидно, что вам не придется возиться с покупкой оборудования, поиском и отделкой специального помещения. Помимо этого, BTC инвестиции в хостинг-майнинг отличает низкая себестоимость добычи.

При одинаковых вложениях в соломайнинг и долю в удаленном майнинг-хостинге, последний даст прибыль скорее и больше.

Аргумент: площадка покупает оборудование у партнеров массово, оптом, соответственно цена асиков намного ниже, чем в розницу и потому окупаются они быстрее. Плюс, размещаются локации с оборудованием не где попало, а в местах с низкой ценой электроэнергии и подходящим климатом. Последнее позволяет еще больше сократить издержки за счет упрощения систем вентиляции и кондиционирования.

С чего начать инвестиции в биткоин через майнинг-хостинг? Начните со знакомства с документами и возрастом площадки.

Ттоповая компания https://minery.io/, которая предоставляют данную услугу, как правило, нет проблем ни с первым, действует она легально, безопасно и надёжно.

Важный момент: некоторые хостеры предлагают услугу страхования устройств от поломки. Очень полезная опция, так как в случае вынужденной остановки оборудования, клиент продолжит получать коины на уровне своего обычного хешрейта.

Будущее биткоина в эпоху развития криптовалюты

Период глобализации заканчивается, ему на смену идет «век хаоса». Среди экспертов все чаще звучит мнение, что совсем скоро изменится расстановка сил в мировой политике, вырастет вес общественного мнения, станут реальностью новые финансовые инструменты, о которых совсем недавно мы читали в фантастических романах.

Большинство аналитиков сходятся на том, что в течение нескольких следующих лет, на фоне кризисов и растущих долгов, будет расти инфляции. Чем чаще Центральные банки ведущих государств будут печатать деньги, тем больше станут обесцениваться основные мировые валюты. В этой ситуации инвестиции в биткоин уже сейчас кажутся разумной идеей.

Выше мы говорили о дефляционной природе криптовалют, которая делает их неуязвимыми для инфляции.

Если сегодня, биткоин, это самая популярная криптовалюта с капитализацией в 30-50% от общей массы цифровых денег мира, то уже через считаные годы, он может войти в топ-3 наиболее используемых финансовых продуктов.

Стоит ли вкладывать в биткоин сегодня? Однозначно, да. Разумеется, входить в эту нишу всем портфелем — признак легкомысленности. Тем не менее если учесть, что криптовалюты совершенно точно отвечают ключевым запросам меняющегося мира, переводить часть сбережений на криптокошельки — мудро.

Вспомните, сколько стоил биткоин пять лет назад, и подумайте, где бы вы были сегодня, если купили тогда пару тысяч монет.

Начать инвестировать в биткоин можно по-разному. Купить на бирже, отложив до лучших времен или заняться трейдингом, продавая на пиках и покупая на дне. Но есть способ, который может принести еще больше прибыли, при этом риск — постоянный спутник торговца, в нем сведен практически к нулевым значениям. Да, это майнинг на хостинг-площадках.

Не нужно искать оборудование, арендовать помещения, настраивать, чинить, переживать из-за волатильности котировок или отключения электричества. За вас переживает и делает команда хостера.

При одинаковых вложениях в трейдинг, майнинг своими силами и майнинг на оборудовании хостинга, последний вариант объективно предлагает меньше рисков и головной боли, но больше прибыли.