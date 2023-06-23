5 советов поднять вовлеченность подписчиков в Телеграм

Узнайте, как использовать Telegram в вашем бизнесе, и ознакомьтесь с 5 советами по использованию приложения в вашей стратегии цифрового маркетинга.

Telegram — это мобильная платформа для обмена сообщениями, запущенная в 2013 году россиянином Павлом Дуровым, изначально для Android, которая набирает все больше оборотов в мире и уже является частью маркетинговых стратегий многих компаний.

Цифровые каналы стали благодатной почвой для предприятий, которые хотят укрепить свои отношения с клиентами. Среди них Telegram, который, несмотря на схожесть с WhatsApp, предлагает множество возможностей сделать общение с клиентами уникальным.

С изменением поведения потребителей, которое требует все большего внимания, очень важно иметь стратегию, позволяющую повысить гибкость и персонализацию услуг. И это возможно с помощью Telegram для бизнеса. https://doctorsmm.com/nakrutka-podpischikov-v-telegramm-kanal/ для изучения способов безопасной накрутки подписчиков в Телеграм кликните по ссылке и получите подписчиков бесплатно.

Была ли у вас возможность использовать Telegram в своем бизнесе? Если нет, то это ваш шанс лучше понять этот ресурс и его возможности, а также узнать, как его можно использовать в ваших стратегиях цифрового маркетинга.

Можно ли через Телеграм привлекать аудитории и зарабатывать

Telegram — это приложение для обмена сообщениями, похожее на WhatsApp, но оно предлагает гораздо больше функций, чем его главный конкурент.

Помимо кроссплатформенности, оно доступно с различных типов устройств, и, по словам самого приложения, «Telegram вошел в топ-5 самых скачиваемых приложений по всему миру в 2022 году, и сейчас у него более 700 миллионов ежемесячных активных пользователей».

Через него пользователи могут обмениваться сообщениями со своими контактами, отправлять аудиозаписи и файлы, а также совершать звонки и вести беседы в группах. Пользоваться Telegram очень просто, так как он очень похож на конкурентов по обмену мгновенными сообщениями, таких как WhatsApp и Messenger.

Каковы особенности Телеграм и как пригласить подписчиков

Те, кто думает, что Telegram работает точно так же, как и другие приложения для обмена сообщениями, ошибаются. На самом деле пользователям доступно гораздо больше функций.

Отправка вложений

В Telegram вы можете отправлять вложения и файлы размером до 1,5 ГБ, в то время как в WhatsApp эта возможность составляет всего 100 МБ.

Каналы вещания

Telegram позволяет создавать каналы вещания для отправки контента и похож на WhatsApp. Однако разница в том, что в нем пользователю необходимо подписаться на интересующий его канал.

Для тех, у кого есть компания, совет — отправлять новости о продукции, информацию и новости, относящиеся к вашему сегменту. Варианты формата также привлекательны: можно отправлять изображения, аудиозаписи, файлы и ссылки.

Среда на 100% контролируется создателем, поскольку он может размещать опросы и открывать возможность «реакции» на то, что было размещено. Таким образом, она гораздо более организована, без возможности комментариев и параллельных разговоров, как в группах.

Чатботы

В Telegram также можно установить чат-бот. В этом случае искусственный интеллект помогает в разработке вопросов и ответов, что способствует снижению требований, отправке контента, ответам на часто задаваемые вопросы и даже квалификации лидов.

Настраиваемый профиль

Вы также можете создать имя пользователя для своего Telegram (групп и каналов тоже), как и в Instagram. Это делает ваш профиль, канал или группу более профессиональными.

Это очень удобно для того, чтобы людям было легче найти ваш бизнес. У вас также есть доступ к ссылке, которой можно поделиться с потенциальными клиентами, чтобы пообщаться с вами в приватном чате или присоединиться к вашему каналу или группе напрямую.

Стоит ли привлекать подписчиков в группу Телеграм

Telegram позволяет объединить в группу до 200000 подписчиков одновременно. Вы также можете использовать хэштеги и давать имена администраторам. Поскольку все участники группы могут взаимодействовать, могут возникать отличные дискуссии. https://doctorsmm.com/nakrutka-prosmotrov-telegram-servis/ — здесь можно получить накрутку просмотров тг на посты, а также другие услуги продвижения в Телеграм.

Облачная синхронизация

Знаете ли вы, что Telegram работает на основе облачных технологий? Это означает, что все, что делается в приложении, независимо от устройства, синхронизируется. Это обеспечивает удобство в общении с пользователем и хранении бесед.

Упоминания и хэштеги

Для организации общения можно использовать хэштеги и упоминания между пользователями, чтобы отвечать и отправлять конкретные сообщения. Это очень удобно для больших групп и для пользователей, отключивших звук, поскольку при упоминании о них на их устройствах появляется уведомление.

Редактирование сообщений

Кто никогда не хотел отредактировать отправленное сообщение, потому что допустил ошибку или забыл включить какую-то информацию, верно? В Telegram это возможно! Чтобы избежать головной боли и двусмысленности в сообщениях, вы можете отредактировать уже отправленное сообщение в течение 48 часов. При этом другие пользователи будут проинформированы о том, что сообщение было отредактировано.

Удаление сообщений

Telegram имеет довольно выгодную функцию по сравнению со своим главным конкурентом: возможность удалять сообщения без уведомления другого человека. С синим приложением больше не нужно показывать противоречивое сообщение «это сообщение было удалено».

Поиск по дате

Еще одна замечательная функция — поиск по датам. Вы можете отфильтровать и найти нужное вам сообщение, что является отличительной особенностью по сравнению с WhatsApp.

Как легко набрать подписчиков инструментами Телеграм

Теперь, когда вы знаете обо всех функциях, пришло время узнать правду: стоит ли применять эту стратегию в моем бизнесе? Взгляните на некоторые причины, которые заставляют нас ответить на этот вопрос положительно!

Как увеличить охват участников в бизнесе Телеграм

Одно из больших преимуществ использования Telegram для бизнеса — охват 100% аудитории. Приложение идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов, поскольку контент размещается в облаке и имеет ограничение в 1,5 ГБ на одно вложение.

Таким образом, ваши подписчики могут двигаться по пути клиента и заключать сделки в нужное время. Если вы выберете группы, пользователи все равно смогут взаимодействовать с вами, создавая вовлеченность. Невероятно, не правда ли?

Каналы с неограниченным количеством подписчиков Telegram

Когда речь идет о каналах, все опубликованные сообщения видны всем подписчикам. И что самое приятное: количество подписанных пользователей неограниченно!

Это очень помогает, когда вам нужно донести информацию до тех, кто заинтересован в вашем продукте, без необходимости размещать один и тот же контент на всех платформах.

Когда вы используете ботов, обслуживание становится быстрым и эффективным, поскольку они помогают вам разрешить сомнения пользователей. Эти виртуальные роботы — хороший вариант для того, чтобы ваши клиенты оставались довольны, поскольку можно одновременно обслуживать несколько человек.

Разве создание надежной и успешной стратегии требует больших финансовых вложений? Telegram — это то, что нужно. Он бесплатен, а контент хранится в облаке, что способствует эффективности и скорости отправки тяжелых сообщений и вложений.

Низкая стоимость применения этой стратегии очень привлекательна, но помните, что для того, чтобы действительно предложить хороший опыт вашему клиенту и получить хороший ROI, вам также необходимо иметь профессионала, который занимается социальными медиа или обслуживанием клиентов в Telegram.

Как развивать каналы Телеграм и приглашать подписчиков

Ознакомьтесь с этими советами по этому поводу!

1. Создайте канал вещания для вашего бизнеса

Первый шаг — создать канал для вашего бизнеса. Это очень просто, после загрузки приложения просто:

выберите иконку «Новое сообщение»;

выберите «Новый канал»;

нажмите на кнопку «Создать канал»;

задайте название и описание для канала;

установить канал как публичный или приватный — во втором варианте подписчики могут присоединиться только по пригласительной ссылке.

Вот и все, ваш канал создан!

2. Взаимодействуйте с пользователями

Взаимодействие необходимо для создания вовлеченности и поддержания интереса публики. Другими словами, чтобы добиться успеха, планируйте часто публиковать сообщения, а также отвечать на комментарии пользователей.

Поскольку каналы еще более эксклюзивны, чем группы, вам необходимо постоянно присутствовать в них. Идеальный вариант — чередовать запланированный контент с органическими действиями, которые берут за основу, например, какой-нибудь актуальный мем.

3. Предлагайте эксклюзивный контент

Предложение эксклюзивного контента заставляет пользователя осознать ценность, которую ваш бренд привносит в его жизнь. Эксклюзивность заставляет нас чувствовать себя уникальными, вы замечали?

Поэтому подумайте о действиях, привилегирующих подписчиков вашего канала, например, о более раннем выпуске контента, который выходит в прямой эфир на Instagram, или даже о более полной версии нового запуска.

4. Поддерживайте частоту постов

Редакционный календарь важен для поддержания организации и контроля стратегии. Чтобы поддерживать хорошую частоту постов, сделайте ставку на календарь, даже потому, что Telegram не должен быть вашей единственной социальной сетью. Помните: важно не оставлять без внимания ни одну социальную сеть, и стратегия во всех каналах должна быть согласована.

5. Используйте преимущества ботов

Используйте Telegram по максимуму и воспользуйтесь автоматизацией, которую предлагают боты. Идея заключается в том, чтобы сделать обслуживание клиентов приоритетным и сэкономить время, которое ваша команда тратила бы на выполнение основных действий.

И речь идет не только о чатах, эта функция может помочь даже в распространении контента.

Все готово к использованию Telegram в вашем бизнесе?

Итак, стоит ли использовать Telegram в цифровой коммуникационной стратегии вашего бизнеса? Подумайте, помимо хранения контента в облаке, приложение бесплатное, количество подписчиков в каналах не ограничено, и вы можете отправлять вложения объемом до 1,5 Гб. Это очень много преимуществ!

Если вы считаете, что WhatsApp Business лучше подходит для вашей стратегии или хотите лучше понять различия между этими двумя инструментами, обязательно прочитайте статью, которую мы подготовили о бизнес-версии приложения.