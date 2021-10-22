При принятии решения о продаже своего бизнеса важно иметь представление о том, сколько стоит ваш бизнес, когда вы вступаете в процесс MA. Существуют различные способы определения стоимости бизнеса и различные причины для проведения оценки бизнеса.

Здесь представлен полный обзор процесса определения стоимости бизнеса, включая общие методы оценки, когда и почему необходимо проводить оценку, а также то, что следует учитывать по результатам оценивания бизнеса.

Что такое оценка стоимости бизнеса?

Оценка бизнеса — это процесс определения экономической стоимости компании. Для определения стоимости бизнеса обычно привлекается профессиональная оценочная компания, которая использует один или несколько методов оценки для получения объективной цены.

5 распространенных методов оценки бизнеса

Ниже приведены пять наиболее распространенных методов оценки бизнеса:

1. Оценка активов

Активы вашей компании включают материальные и нематериальные объекты. Используйте балансовую или рыночную стоимость этих активов для определения стоимости вашего бизнеса. При расчете оценки активов своего бизнеса учитывайте все денежные средства, оборудование, инвентарь, недвижимость, акции, опционы, патенты, торговые марки и отношения с клиентами.

2. Оценка исторической прибыли

Валовой доход предприятия, способность погасить долг и капитализация денежного потока или прибыли определяют его текущую стоимость. Если ваш бизнес не в состоянии приносить достаточный доход для оплаты счетов, его стоимость падает. И наоборот, быстрое погашение долга и поддержание положительного денежного потока повышает стоимость вашего бизнеса. Используйте все эти факторы при определении исторических доходов вашего бизнеса.

3. Относительная оценка

При использовании метода относительной оценки вы определяете, сколько бы принес аналогичный бизнес в случае его продажи. Он сравнивает стоимость активов вашего бизнеса со стоимостью аналогичных активов и дает вам разумную запрашиваемую цену.

4. Оценка будущей сохраняемой прибыли

Доходность вашего бизнеса в будущем определяет его стоимость сегодня, и вы можете использовать метод оценки будущей сохраняемой прибыли для оценки бизнеса, если ожидается, что прибыль останется стабильной. Чтобы рассчитать будущую поддерживаемую прибыль вашего бизнеса, оцените его продажи, расходы, прибыль и валовую прибыль за последние три года. Эти цифры помогут вам спрогнозировать будущее и определить стоимость вашего бизнеса сегодня.

5. Оценка дисконтирования денежных потоков

Если не ожидается, что прибыль останется стабильной в будущем, используйте метод оценки дисконтирования денежных потоков. При этом берутся будущие чистые денежные потоки вашего бизнеса и дисконтируются до сегодняшней стоимости. Получив эти цифры, вы узнаете, какова оценка дисконтированных денежных потоков вашего бизнеса и сколько денег, как ожидается, принесут ваши бизнес-активы в будущем.

Для получения наилучших и наиболее точных результатов сравните два или более методов, чтобы вы были готовы к процессу слияния и поглощения и могли уверенно отстаивать стоимость вашего бизнеса.

Пре-капитальная и пост-капитальная оценка

Ниже приводится краткий обзор методов оценки до и после денег, а также сходства и различия между ними.

Пре-капитальная

В самом простом понимании оценка до вложения денег — это финансовый показатель, используемый для описания общей стоимости компании до вложения капитала. Этот тип оценки обычно рассчитывается путем анализа таких факторов, как активы, обязательства, выручка, прибыль и ряд других соответствующих финансовых факторов, которые часто зависят от характера бизнеса и сегмента экономики, в котором он находится. Кроме того, анализ, вероятно, будет включать изучение бизнес-плана и маркетинговой стратегии компании, соответствующего рынка, конкурентов на нем и других внешних экономических факторов, которые в конечном итоге повлияют на способность компании расти и процветать. Эта оценка основывается на состоянии компании до проведения раундов привлечения средств.

Пост-капитальная

Она рассматривает стоимость бизнеса после вложения капитала, часто через определенную форму привлечения средств. При оценке после денег инвестор предлагает денежную сумму на основе заявленной оценки после денег. Разумеется, это означает, что в этом предложении также подразумевается сумма оценки до денег. Стоимость акций до инвестирования — это просто оценка до вложения денег, деленная на количество акций в обращении. Однако, чтобы получить капитал инвесторов, необходимо выпустить новые акции. Это означает, что общее количество акций увеличивается, что приводит к размыванию доли первоначальных акционеров.

Например, если изначально было 100 акций стоимостью 10 долларов каждая, а инвестор предложил 500 долларов, то он получит 50 акций (500 долларов/10 долларов). Тогда в обращении окажется 150 акций, причем первоначальные акционеры будут владеть своими 100 акциями, а новый инвестор — своими 50 акциями. Это означает, что доля первоначальных акционеров уменьшится со 100% до 67%. Но если дела пойдут хорошо и в дальнейшем будет вкладываться больше денег, стоимость акций должна начать расти, как и оценка компании после вложения денег. Таким образом, даже если инвесторы владеют меньшей долей, они получают более высокую стоимость одной акции.