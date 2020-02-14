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5 простых способов повысить уникальность текста

14.02.2020 12:36

Для начала разберёмся, что же представляет уникальность. Показатель уникальности – это оригинальный авторский материал, который написан самим автором, а не скопирован из других источников. Уникальность текста может варьироваться от 0 до 100%. Чем выше процент, тем уникальнее текст. Проверить уникальность текста можно с помощью программ антиплагиата или на площадках текстовых сервисов.

Способ №1. Убираем лишние повторы текста

Если в тексте упоминается много раз одинаковое слово, то это приведёт к низким показателям уникальности. Однотипные слова следует менять на синонимы или другие части речи. Но не стоит ограничиваться лишь словарными синонимами. Можно использовать и контекстуальные аналоги, которые имеют близкое значение. Как только процент повтора по слову будет ниже 3%, то данный текст будет уникальным.

Способ №2. Создаём маркированные или нумерованные списки

Списки – это отличный вариант повышения уникальности. Прибегнуть к описанию информации в виде списка можно в следующих ситуациях:

  • при описании различных свойств;
  • при рассмотрении комплектации товара;
  • при перечислении какой-либо продукции;
  • при сравнении товаров или услуг.

Помните, что списки должны иметь минимум 3 пункта. Если же список сильно длинный, то информация будет восприниматься тяжелее.

Способ №3. Повышение уникальности с помощью добавления объёма

Очень часто с проблемой уникальности сталкиваются небольшие по размерам тексты. Чтобы разбавить текст, можно применять вводные конструкции, эпитеты или даже метафоры. Помните, что можно увеличивать объём текста за счёт оригинальной и полезной информации. Просто так воду лить не следует!

Способ №4. Проработка технической составляющей текста

Технически сложный текст – это когда в тексте имеется много определений или терминов, которые сложно убрать. Бороться с этим можно с помощью замены или опускания терминов. Здесь принцип ровно такой же, как и при замене синонимами.

Способ №5. Распланировка и изложение текста

Иногда лучше прибегнуть к разделению текста на отдельные части или тематические блоки. Отобранные блоки легче форматировать и повышать уникальность текстовой составляющей. Эти же блоки проще переписывать простыми словами. Здесь же можно добавлять интересные факты из личного опыта или просто понравившиеся инсайды.

Кроме этих способов есть всегда возможность воспользоваться повысить-антиплагиат.рф. Это позволит сократить время и повысить качество итогового материала. Однако прежде чем отправлять текст на проверку уникальности, следует тщательно откорректировать и проработать все блоки внутри текста. Только после апробации описанных способов, удастся повысить заветную уникальность текста.

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