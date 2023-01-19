5 криптовалют, с которых можно начать инвестиции

Биткойн был создан в 2009 году. Затем последовали другие криптовалюты. Рынок динамично развивается и на сегодняшний день на нем более 20 000 монет. Увеличение стоимости BTC заставило многих людей заинтересоваться цифровыми активами. В настоящее время рынок находится в нисходящей тенденции, и сейчас самое время начать инвестировать в криптовалюты, потому что многие устоявшиеся монеты можно купить дешевле. На какие криптовалюты стоит обратить внимание расскажем в статье.

Краткая история криптовалют

Хотя сегодня криптовалюты ассоциируются с современными технологиями, сама идея вовсе не нова и родом из 80-х. В то время речь шла о валюте, которую можно было отправлять анонимно, без обнаружения, в обход централизованных структур — то есть банков.

Прототип сегодняшних криптовалют был создан в 1995 году. Первые анонимные криптографические электронные деньги назывались Digicash. Три года спустя был создан Bit Gold, названный предшественником Биткойн. Однако ни один из этих проектов не мог бы работать без центрального учреждения.

Эта проблема была решена лишь десятилетие спустя Сатоши Накамото. Это анонимное лицо или группа лиц, ответственных за разработку Биткойн. Первый блок был добыт 3 января 2009 года, и тогда же был официально запущен блокчейн.

Изначально Биткойн не имел денежной стоимости и мог быть получен только майнерами посредством майнинга. Первая экономическая сделка состоялась 22 мая 2010 года, когда житель Флориды заказал две пиццы стоимостью 25 долларов США и заплатил за них 10 000 BTC.

В 2011 году начали создаваться другие сети — Litecoin и Ethereum. Создатели улучшили код блокчейна Биткойн, чтобы адаптировать его для различных целей.

С тех пор как BTC появился на биржах в 2010 году, его стоимость неуклонно росла и падала, достигнув рекордного уровня в более чем 67 000$ в 2021 году.

С тех пор было создано много новых криптовалют. Одни из них заняли прочные позиции на рынке, другие развалились или оказались лохотроном. Однако технологии все еще развиваются, и разработчики стремятся снизить негативное влияние криптовалют на природную среду.

С чего начать инвестировать в крипту

Чтобы понять, в какие криптовалюты стоит инвестировать на начальном этапе рекомендуется сначала определить свою цель:

Для долгосрочных инвестиций, считающихся менее рискованными, лучше всего выбирать криптовалюты с меньшей волатильностью, с потенциалом роста.

С другой стороны, цифровые валюты с более высокой волатильностью цен подходят для коротких сделок, направленных на получение более быстрой прибыли.

Вторым этапом следует выбор надежной биржи. В сети много торговых площадок. К сожалению, не все эти организации работают честно. Криптовалютный рынок децентрализован, а это означает, что ни одно финансовое учреждение не имеет прямого контроля над ним. Итак, чтобы торговать безопасно, стоит выбирать проверенные биржи с многолетним опытом торговли. Одной из них является биржа bybit, присутствующая на рынке с 2018 года. Но перед внесением денег обязательно почитайте мнение клиентов о компании. Легче всего это сделать в интернете, введя в поисковую строку название биржи и слова «мнение» или «отзывы». Например, «bybit отзывы клиентов о работе биржи». Также обращайте внимание на дату размещения отзыва, т.к. прошлогодняя информация может быть уже не актуальна.

5 криптовалют, подходящих для новичков

Биткойн. BTC — крупнейшая криптовалюта в мире. Это первый выбор для многих инвесторов. С момента запуска криптовалюты ее цена выросла более чем на 9 миллионов процентов. В настоящее время наблюдается нисходящий тренд, а это значит, что сейчас самое подходящее время для открытия сделки. Благодаря устойчивости Биткойна к колебаниям цен, это криптовалюта, которую можно использовать для долгосрочных инвестиций. Эфириум. ETH — вторая криптовалюта по рыночной капитализации после биткойна. Это ведущий альткойн и одна из самых популярных виртуальных валют. Недавно ETH претерпел обновление, которое изменило механизм консенсуса с доказательства работы на доказательство доли. Благодаря этому криптовалюта стала более экологичной. Ripple. XRP — это открытая платежная система, созданная для облегчения международных платежей. Она позволяет осуществлять дешевые переводы без посредников в виде банков или других сетей, взимающих комиссию. Прямым централизованным конкурентом проекта является SWIFT. Благодаря удобству использования Ripple имеет значительный потенциал роста. Постепенно эта система внедряется финансовыми учреждениями. Его уже используют BBVA, SEB, Start One Credit Union и Cambridge Global Payments. Кардано. Создателем Cardano является человек, ответственный за разработку Ethereum — Чарльз Хоскинсон. ADA использует технологию блокчейна Ouroboros, которая является экологически чистой. Целью проекта является создание платформы для смарт-контрактов, которая должна предоставлять более продвинутые функции, чем ранее разработанные протоколы. В результате сеть Cardano обеспечивает низкие комиссии и быстрое подтверждение транзакций. Будучи криптовалютой с высоким удобством использования и экологичностью, у нее есть шансы на рост в будущем. Шиба-ину (SHIB). Криптовалюта была создана в качестве шутки, отсылая к популярному мему с собакой сиба-ину — дож мем породы. Он является представителем группы мемкойны. Проект создан на блокчейне Ethereum. Это относительно новая криптовалюта, потому что ее начало датируется 2020 годом. За более чем два года присутствия на рынке монета собрала преданное сообщество, и это говорит о том, что цена может не раз приятно удивить. В будущем у создателей Shiba Inu есть планы по запуску децентрализованной биржевой платформы ShibaSwap. Это позволит пользователям делать ставки на криптовалюту, чтобы получать вознаграждение взамен. Это также криптовалюта, которая может быть хороша для долгосрочных инвестиций.

Вышеперечисленные монеты — самые популярные криптовалюты, в которые стоит инвестировать в начале своего пути в индустрии. Однако стоит помнить, что каждое вложение сопряжено с риском потери вложенных средств – не стоит вкладывать деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.