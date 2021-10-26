5 ключевых ошибок при выборе материнской платы для серверного ПК

Так как материнская плата является фундаментом в создании нового ПК, очень важно не допустить распространенных ошибок при ее выборе. В этот список входит:

Покупка платы с одним гнездом под процессор. Переплата за премиальный товар, если его возможности не будут использованы по максимуму. Покупка платы, не соответствующей размерам уже купленного корпуса. Несоответствие чипсета под процессор для разгона. Покупка платы без запасных слотов ОЗУ для апгрейда.

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Asus Rampage VI Extreme Encore

Asus RAMPAGE VI EXTREME ENCORE — одна из лучших материнских плат нового поколения, созданная усилить любую игровую систему. Эту модель выбирают энтузиасты и геймеры. Материнская плата подходит для процессоров Intel Core X-Series. ОЗУ для нее должна быть подобрана в рамках DDR4 4266 МГц. Есть поддержка технологии Intel VROC и памяти Intel Optane. Встроенные Aquantia LAN, 802.11 ac Wi-Fi с поддержкой технологии MU-MIMO, а также Intel gigabit LAN с ASUS LANGuard и GameFirst V позволяют максимально быстро подключаться к сети и обеспечивают надежную связь.

сокет — Intel, LGA2066 (R4);

чипсет — Intel X299;

BIOS — AM;

поддержка AMD CrossFire, NVIDIA SLI;

8хDDR4 DIMM 4266 МГц ОЗУ до 256 Gb;

форм-фактор — ATX;

аудиокодек — Realtek ALC12xx.

Средняя цена — 21 964 грн.

Asus Z11PA-U12

Материнская плата работает на платформе Intel Xeon Scalable. В ее конструкции предусмотрено 12 слотов DIMM для модулей памяти. Помните, что материнские платы предлагают разное количество слотов, но лучше больше, чем меньше. Также к списку положительных характеристик модели относиться два порта OCuLink для NVMe-накопителей. Материнская плата может поддерживать одновременно до 13 накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Производитель использовал современные средства администрирования, в том числе модуль ASMB9-iKVM и ПО ASUS Control Center. В конструкции устройства также есть разъемы ProCool

чипсет — Intel, LGA3647 (P);

чипсет — Intel C621;

поддержка до 13 накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с;

12хDDR4 DIMM 2666 МГц ОЗУ до 1536 Gb;

форм-фактор — ATX;

встроенная видеокарта Aspeed AST2500.

Средняя цена — 13 309 грн.

Gigabyte TRX40 Designare

Материнская плата AMD TRX40 DESIGNARE оснащена радиатором, двойной сетью Intel, 4 PCIe 4.0 M.2 с термозащитой, и адаптером AORUS Gen4 AIC, Intel Wi-Fi 6 802.11ax для повышения эффективности своей работы. Эта модель предназачена для синхронизации с процессорами AMD Ryzen Threadripper третьего поколения. Оптимальным выбором станет ОЗУ DDR4 с диапазоном частоты 2133 — 4400 МГц. Для ее установки в конструкции платы предусмотрены 8 разъемов.

основной процессор — AMD, TRX4;

чипсет — AMD TRX40;

BIOS — AMI;

поддержка EFI;

8хDDR4 DIMM 4400 МГц ОЗУ до 256 Gb;

форм-фактор — XL-ATX;

аудиокодек — Realtek ALC4080.

Средняя цена — 23 117 грн.

Выводы

Серверная материнская плата, практически не имеет отличий от потребительских моделей в конструктивном плане. Ее цель — решение специфических задач, которые практически не встречаются в потребительском сегменте. За счет большего количество слотов для ОЗУ и общего объема памяти, Asus Z11PA-U12 является лучшим вариантом для серверного использования с процессорами Intel. А для AMD, мы рекомендуем выбирать Gigabyte TRX40 Designare, с учетом наличия термозащиты, поддержки новейших процессоров, а также большого числа разъемов.