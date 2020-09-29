4 способа адаптации сайтов для мобильных устройств

Один из эффективных способов продвижение сайтов предприятия – адаптация ресурса под мобильные устройства. Специалисты компании SeoTemple рекомендуют это делать для всех проектов, поскольку число людей, владеющих смартфонами и планшетами, растет в геометрической прогрессии. Крупные компании и небольшие бизнес-проекты, которые хотят развиваться, должны думать о внедрении мобильного сайта, создании приложения или обеспечения адаптации ресурса под мобильные устройства. В противном случае они рискуют разочаровать пользователей и потерять потенциальных клиентов.

Какие есть варианты адаптации

Чтобы убедиться, что сайты удобны для мобильных устройств, можно разработать адаптивный дизайн, специальный мобильный сайт или приложение. Какой вариант подходит именно для вашего бизнеса? Это в конечном счете зависит от специфики и характера деятельности.

Адаптивный дизайн

Сайт с адаптивным дизайном, будет подгоняться при разработке под заранее определенный набор различных разрешений экрана, то есть каждое разрешение требует свой шаблон. Однако при этом существует риск, что новый тип устройства может нуждаться в новом шаблоне.

По опыту специалистов компании SeoTemple, сайт, построенный с адаптивным дизайном, подгоняется к любому разрешению экрана, используя только один шаблон, но он будет построен таким образом, что элементы на странице могут изменять размер (используя процентную ширину) или перемещаться по мере необходимости. Это обеспечивает формат, который наилучшим образом соответствует просмотру пользователем, независимо от используемого устройства.

Стоит отметить, что разработка и создание сайта такой формы может стоить дороже, чем простого интернет-ресурса, но в долгосрочной перспективе он будет стоить дешевле, так как у вас будет только один сайт, который требует продвижения и обслуживания.

Факторы, которые следует учитывать. Пользователи, получающие доступ к сайтам с мобильного устройства, обычно преследуют те же цели, что и люди, которые заходят с ПК или ноутбука: найти ответ на вопрос, товар, контактные данные или карту, заказать услугу и т.д. Поэтому при разработке адаптивного дизайна нужно учитывать:

Какая информация нужна пользователям? Могут ли они легко найти эту информацию? Какие действия вы хотите, чтобы пользователь предпринял? Доволен ли останется пользователь, используя мобильную версию?

Люди, получающие доступ к сайту с мобильного устройства, могут использовать низкоскоростной мобильный интернет. Богатый изображениями сайт, который быстро загружается на высокоскоростной широкополосной связи, будет долго загружаться на устройстве с 3G. Следовательно, нужно убедиться, что адаптивный дизайн учитывает низкую скорость загрузки страниц.

Выделенные мобильные сайты

Адаптивный сайт является правильным решением для большинства компаний. Однако для некоторых такое решение может показаться дорогостоящим в краткосрочной перспективе из-за сложности его функциональности. В этом случае автономный мобильный сайт может быть более быстрым и доступным вариантом.

Например, специалист по подбору персонала в юридической отрасли, создал мобильную версию сайта, специально предназначенную для поиска кандидатов на работу. В данном случае мобильный сайт представляет собой урезанную версию ресурса с одной функцией — поиск работы. За две недели после запуска нового мобильного сайта число посетителей должно увеличиться более чем вдвое.

Как правило, мобильные версии сайтов предоставляют только ключевые функции и основные призывы к действию. Они проще в использовании для посетителей смартфонов, но не обязательно будут предоставлять доступ ко всем функциям и информации веб-сайта. Для этого посетители должны будут просматривать основной сайт. Эта проблема является как особенностью, так и недостатком: она отлично подходит для улучшения конверсий, но может затруднить задачу пользователям, которые хотят получить дополнительную информацию.

Мобильное приложение

Приложения могут быть очень дорогими для разработки и часто этот вариант отбрасывается, как только первоначальная новизна проходит. Однако предоставление клиентам приложения может быть полезно, если пользователю необходимо регулярно обращаться к определенной функции. Например, функция управления делами может хорошо работать как приложение, так и как опция, которая позволяет пользователям создавать и обновлять свою собственную юридическую документацию.

Динамическая демонстрация

Это гибридный способ, при котором отсутствует сдвиг элементов – сервер выдает версию сайта, основываясь на разрешение агента. К его преимуществам относится следующее:

Адаптация под определенное разрешение, либо устройство;

Единый адрес;

Отсутствие переадресации;

Несколько вариантов упрощения стандартной версии.

При выборе такого варианта необходимо учитывать, что разработка сайта займет больше времени, а также могут возникнуть ошибки при определении устройства. В любом случае, такой сложный процесс, как адаптация сайта под мобильные устройства, лучше доверять специалистам SeoTemple.