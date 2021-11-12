4 лучших корпуса для игрового компьютера по мнению ТехноРейтинг

Продвинутые пользователи не покупают готовые компьютеры в техномаркетах, а собирают самостоятельно или на заказ из отдельных комплектующих. Такой подход позволяет получить строго желаемую конфигурацию машины, а заодно и сэкономить до 30%, а иногда и более от стоимости.

Обычно комплектация вычислительной машины осуществляется «изнутри». Сначала подбирается материнская плата и процессор, затем видеокарта, далее жесткие диски. В последнюю очередь согласно общей мощности комплектующих выбирается блок питания и кулеры.

В заключение пользователь выбирает корпус, подходящий для монтажа всего комплекта с учетом желаемого количества и типа интерфейсов, разъемов для подключения периферии.

Как выбрать корпус для компьютерной сборки

Разнообразие комплектующих и типов корпусов на компьютерном рынке почти астрономическое. Даже если составлен подробный список всех внутренних модулей и добавочных требований и условий, придется пересматривать описания и анализировать спецификации всего ассортимента корпусов.

Облегчить эту задачу поможет рейтинг корпусов на сайте https://tehno-rating.ru/2654-luchshie-korpusa-dlya-pk.html.

Корпуса рассортированы по форм-фактору, мощности блока питания, габаритам.

Отдельные рейтинги корпусов для недорогих и более дорогостоящих игровых компьютеров.

Определившись с конфигурацией и комплектацией интерфейсов, пользователь может выбирать по ценовым категориям.

Рейтинг отражает не только мнения покупателей, но и дополнительные параметры, что значительно облегчает выбор оптимально подходящего корпуса для собираемой вычислительной машины.

Выбор корпусов ПК на основании мнений пользователей

При сборке компьютера пользователь планирует, чтобы машина обладала достаточными ресурсами и возможностями, функционалом для решения всех стоящих задач.

В рейтингах корпуса распределяются в том числе и по категориям использования – в зависимости от характера и объема пользовательских задач. Это позволяет даже неопытным пользователям уверенно определиться с оптимально походящими комплектующими.

По мнению большинства пользователей, лучшим в категории лучших недорогих корпусов признана модель Cooler Master MasterBox K501L RGB.

Лучшим корпусом для игровых компьютеров с точки зрения соотношения цены и качества пользователи назвали Cooler Master MB520 ARGB. Далее идут Thermaltake Level 20 MT ARGB, Deepcool Matrexx 70 и на четвертом месте Cooler Master MasterBox Q300P.

В категории бюджетных корпусов, походящих для монтажа материнской платы формата ATX большинство пользователей порекомендовали остановить внимание на модели AeroCool Rift Black.

Среди нелорогищ корпусов под разного типа материнских плат пользователи порекомендовали Zalman S3 Black.