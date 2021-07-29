4 Базовых упражнения для силовых тренировок

Существует так много видов тренировок, которые можно включить в свой фитнес—режим-интервальные тренировки, силовые тренировки, основная работа, пилатес и тренировки на выносливость, и это лишь некоторые из них. Одна из самых прекрасных вещей в движении наших тел-это наша свобода воли, наша способность выбирать то, что кажется нам лучшим.

Некоторые методы тренировок находятся на мягкой стороне, и, хотя всем необходимо включать виды упражнений, которые позволяют восстановиться, иногда лучше поднять уровень на следующий уровень. Посмотреть полный список доступных тренировок можно тут: https://towergym.club/fitness-zona/

Введите: упражнения по плиометрии.

Что такое плиометрия?

Когда мы говорим, что обучение плиометрии выведет вас на следующий уровень, мы подразумеваем это очень буквально. Плиометрия также известна как “тренировка прыжков”, потому что основополагающим взрывным движением плиометрии является прыжок. Плиометрия-это категория тренировок, характеризующаяся применением максимальной силы короткими очередями.

Каков результат? Огромное увеличение мощности.

Что Такое Плиометрические Упражнения?

Вы можете найти несколько примеров плиометрических упражнений на любой игровой площадке в мире. Прыжки, прыжки, прыжки и прыжки-все это технически плиометрические движения, потому что для их выполнения требуется такой быстрый прилив энергии!

Если вам интересно, какие типы плиометрических упражнений вы можете включить в свои тренировки, попробуйте эти:

Прыжки на корточках

Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер или немного шире. Согните колени под углом 90 градусов, держа грудь приподнятой, спину плоской, а ядро задействованным. Приседайте, прыгайте как можно выше, приземляясь в позу приседания, и повторите упражнение.

Хлопающее Отжимание

Начиная с положения отжимания, руки ниже плеч, спина плоская, хвост поджат, пресс задействован, опускайтесь в отжимание. Как только вы достигнете дна, используйте всю свою силу, чтобы оттолкнуться так сильно, чтобы ваши руки оторвались от земли. Соберите их вместе в воздухе для хлопка и согните локти, когда будете спускаться, чтобы перейти к следующему.

Мы рекомендуем вам отказаться от хлопков в первые пару раз, когда вы попробуете это сделать.

Прыжок в длину

Стоя на расстоянии чуть шире бедер, согните ноги в коленях и используйте всю свою силу, чтобы прыгнуть как можно дальше вперед. Согните колени, когда приземляетесь, чтобы смягчить удар. Если вы снаружи, продолжайте идти вперед; если вы внутри, повернитесь и повторите.

Прыжок лягушки

Прыжок лягушки будет очень похож на прыжок в длину, за исключением того, что в этом случае вы начнете с такого глубокого приседания, чтобы ваши руки могли касаться пола (вы знаете упражнение: держите грудь поднятой, а спину прямой). Теперь используйте всю силу своих ног, чтобы прыгнуть. Хотя это движение неизменно ведет вас вперед, на этот раз подчеркните высоту немного больше, чем расстояние вперед.

Как и в прыжках в длину, делайте это постоянно вперед или назад и вперед, в зависимости от того, сколько места вам нужно занять.

Чередующиеся Прыжки с Выпадом

Вы начнете свои попеременные прыжки с выпадом одной ногой вперед. Согните колени под углом 90 градусов, прыгните вверх со всей силой, переключите ноги так, чтобы вы приземлились противоположной ногой вперед, опустите в противоположный выпад, когда вы приземляетесь, и повторите с другой стороны.

Если вы готовы достичь новых высот в своей фитнес-программе, возможно, пришло время попробовать плиометрию! Вы можете попробовать это в любом из наших мест или проследить за одной из наших тренировок по плиометрии в нашем фитнес клубе https://towergym.club/