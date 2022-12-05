После ухода компании Adobe с российского рынка у многих пользователей возник вопрос: чем заменить привычный Photoshop. Программ с похожим функционалом много и для новичков, и для профи в сфере обработки фото. В статье рассмотрим 3 варианта, еще больше аналогов фотошопа можно найти в полном обзоре графических редакторов.

ФотоМАСТЕР

Платформа: Windows

Программа для обработки на уровне Фотошопа от российского разработчика AMS Software. Поддерживает самые популярные форматы изображений, включая RAW ― «сырые» несжатые снимки с профессиональных камер. Обладает широким функционалом для цветокоррекции, ретуши и стилизации фото. С помощью встроенных эффектов и цветовых фильтров можно преобразить изображение до неузнаваемости. Как и в Photoshop, здесь много инструментов для точечной коррекции и пластики, замены и удаления фона. Есть режим пакетной обработки: удобно, если вы фотограф и планируете редактировать серии снимков.

Преимущества:

инструмент «Идеальный портрет» ― коррекция лица и кожи за один клик;

большой набор эффектов ― имитация свечения, солнечных лучей, дымки, мистического ореола;

стирание нежелательных объектов на фото;

изменение цветовой гаммы ― работа с LAB-каналами;

наложение картинок, стикеров, рамок, текста;

стабильная работа на слабом ПК― достаточно иметь 256 Гб ОЗУ.

ФотоМАСТЕР отлично подойдет для улучшения цвета, освещения на фото, а также коррекции дефектов. Можно восстановить старые или поврежденные снимки. Благодаря функции удаления фона легко создать исходник для дальнейшего фотомонтажа. Программа не занимает много места на ПК, так как весит 213 Мб. У нее небольшой демо-период (5 дней), однако за лицензию достаточно купить один раз ― она действует бессрочно.

Canva

Платформа: онлайн, Windows, macOS

Многофункциональный редактор для редактирования фото и создания дизайна. Содержит больше тысячи шаблонов, доступных для редактирования. Также можно с нуля разработать любой макет для маркетинговых целей, бизнеса, полиграфической печати. В Canva можно обрезать или повернуть изображение, изменить прозрачность, наложить фильтр. Импортирует фото с жесткого диска, а также из облачных хранилищ Google Drive и Dropbox.

Преимущества:

большой выбор кириллических и латинских шрифтов;

настройка анимации и создание GIF;

автоматическое удаление или замена фона;

есть работа со слоями;

библиотека стоковых фотографий и графических элементов;

можно применять линейки и направляющие для выравнивания объектов и разметки на макетах.

Canva пользуется спросом у дизайнеров, маркетологов, SMM-специалистов. Благодаря стильным и профессиональным шаблонам здесь удобно создавать контент для соцсетей, рассылки, рекламные баннеры, обложки книг, презентации продуктов и услуг. Официально сервис недоступен в России, но по-прежнему работает через VPN.

Photopea

Платформа: онлайн

Бесплатный фотошоп в браузере ― не нужно ничего скачивать и устанавливать на компьютер. Интерфейс и расположение панелей похожи на Adobe Photoshop, но в упрощенном варианте. Умеет открывать PSD-файлы, поддерживает работу со слоями и масками. В боковой панели вы сможете найти много инструментов для обработки и рисования: кисти, ластик, карандаш, выделение «Лассо» или «Волшебная палочка». В режиме бета поддерживает работу с векторной графикой.

Преимущества:

много фильтров — искажение, изменение текстуры, эффект мазков кистью;

продуманное расположение элементов в рабочей области;

возможность менять слои местами, дублировать, накладывать друг на друга;

поддерживает обработку RAW-файлов;

работа в двух цветовых профилях — RGB и CMYK;

интерфейс на русском языке.

Photopea ― сервис для тех, кому Photoshop кажется сложным и перегруженным. Загрузить файл можно с ПК путем перетаскивания из любой папки или из облачных ресурсов Google Drive или Dropbox. Обрабатывает форматы RAW, JPEG, PNG, TIFF, SVG и другие.

Заключение

Теперь вы знаете несколько альтернатив Фотошопу, почти не уступающих по возможностям «старшему брату».

Преимущество программы ФотоМАСТЕР ― в доступности и простоте освоения. Интерфейс на русском, расположение панелей и разделов продуманы. В программе разберется пользователь с любым навыком обработки. Здесь много настроек цветокоррекции, точечный корректор, разные варианты ретуши, удаление фона.

В Canva меньше опций редактирования, качественно отретушировать фото не получится. Но благодаря шаблонам можно получить эффектный результат с минимальными усилиями.

Если не хочется скачивать программу на ПК, воспользуйтесь Photopea. Меню понятно любому, кто хоть раз открывал Photoshop. Сервис подойдет для тех ситуаций, когда нужно быстро скорректировать цвета на фото, поправить дефект или сконвертировать файл.