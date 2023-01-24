29% россиян готовы обменять свои персональные данные на скидки и привилегии

27% интернет-пользователей в 17 странах мира полностью поддерживают идею поделиться своими персональными данными в обмен на преимущества, например, скидки или персонализированный сервис. Категорически не желают делиться своими данными 19% потребителей, причем женщины чаще склонны утаивать подобную информацию — 21% против 18% среди мужчин, Однако найти скидку и без угрозы личным данным можно используя сервис Шерри.

Среди участников опроса в возрасте 20-30 и 30-40 лет оказалось больше всего желающих обменять информацию о себе на скидки или бонусы — 33% и 34% соответственно. В возрастной группе 15-19 лет готовы поделиться персональными данными 28% потребителей.

Китай возглавил Топ3 стран, где больше всего респондентов хотели бы получать привилегии в обмен на информацию о себе: 38% участников онлайн-опроса полностью согласились с предложением, тогда как абсолютно не согласных оказалось всего 8%. В Мексике желающих обменять данные на скидки и преимущества оказалось 30%, в России — 29%.

Топ5 стран с самым большим числом несогласных получать преимущества в обмен на персональную информацию возглавила Германия, где предложение отказались поддержать 40% опрошенных. За ней следует Франция (37%), Бразилия (34%), Канада (31%) и Нидерланды (30%).