1С: программный комплекс, который должен быть у каждого бухгалтера

Сегодня большинство бухгалтерских задач, а также целый ряд действий, которые требуют учета, контроля, ведения документации переведены в электронный формат. И это действительно удобно, так как вместо огромного вороха бумажной работы специалисту достаточно иметь на столе компьютер. Особенно это касается именно таких работников, как бухгалтера, отдел кадров, юристы организаций, отделы снабжения и прочие подобные места. Здесь всегда приходится оформлять массу бумаг и вот сегодня все это стало значительно приятнее и проще. Достаточно лишь внедрить на объекте программный комплекс 1С, как все указанные действия будут выполняться в полуавтоматическом режиме и с минимальными затратами сил.

Зачем необходимо внедрение 1С

Если Вас заинтересовало внедрение 1С, цена которого вполне посильна для любого даже малого предприятия, то не стоит откладывать этот вопрос. Дело в том, что помощью этой программы можно добиться существенного повышения эффективности работы компании, независимо от того, чем она занимается. Вот лишь некоторые возможности, которые открываются в таком случае:

Оперативное управление рабочими процессами;

Ведение бухгалтерии и анализ хозяйственной деятельности максимально легко;

Выполнение и контроль за казначейскими операциями;

Учет товаров, материалов на складе, на производстве, логистических вопросов и многое другое.

В целом это очень выгодное решение – использовать 1С. Благодаря ему каждый предприниматель может получить больше выгоды от своей работы при меньших затратах времени и сил персонала.

Этапы внедрения 1С

Вот основные моменты, которые необходимо пройти прежде чем начать радоваться рабочей системе 1С у себя в компании:

Первым делом необходимо выполнить установку системы на рабочие компьютеры сотрудников;

Далее выполняется специфическая работа: заполнение классификаторов, адаптация 1С к имеющемуся в компании учету тех или иных данных;

Вместе с этим необходимо провести обучение персонала, чтобы сотрудники фирмы смогли работать на новой системе;

В новую систему переносятся все необходимые данные для работы компании: справочники, остатки, бухгалтерские заметки и прочее;

Также надо установить права для разных пользователей, пароли доступа, обеспечить безопасность.

После этого можно приступать к полноценной эксплуатации системы.

Не откладывайте внедрение 1С в своей работе и такой шаг Вам однозначно окупится по многим направлениям деятельности!