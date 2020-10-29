10 необычных гаджетов для алкоголя

Интересные безделушки, способные украсить и разнообразить вечер, проведенный за бокалом вина, можно использовать как дополнение к дружескому подарку, в качестве прикола. Выглядят они необычно, порой экстравагантно, но от этого не становятся менее популярными:

Книга для ценителей литературы. Стильный аксессуар представляет собой упаковку, в которую можно спрятать бутылку с крепким алкоголем и 2-3 рюмки. При встрече в компании с таким атрибутом можно показать себя настоящим ценителем высокого и найти тему для беседы.

Футляр для карт. Любителей перекинуться в картишки порадует карточный футляр со встроенной флягой. Он компактный, не занимает много места и легко помещается в кармане. При встрече с другом можно приятно провести время.

Ремень для деловых людей. Уникальный аксессуар представляет собой мужской ремень, у которого вместо пряжки крепится мини-фляга. Вещь легко скрыть под пиджаком. Зато на переговорах небольшой запас дорогого вина или виски поможет разрядить обстановку.

Бинокль-фляга. Необычный аксессуар для любителей выезжать на природу. Гаджет имеет 2 встроенные емкости объемом по 200 мл каждая. Их можно наполнить двумя разными напитками и приготовить коктейль на природе.

Пробка с кодовым замком. Интересное изобретение, позволяющее защитить бутылочку дорогого напитка от посягательств. Достаточно закрыть емкость пробкой и установить секретный код.

Вакуумная крышка. Нередко случается, что пробка от бутылки теряется или портится в процессе вскрытия. Чтобы сохранить оставшийся напиток, можно использовать надежную вакуумную крышку, с которой вино не будет выдыхаться.

Камни для виски. Ценители дорогого продукта наверняка знакомы с этим гаджетом. Камешки хорошо охлаждают напиток, но, в отличие от льда, не разбавляют его. Атрибут многоразовый: после использования его промывают и хранят в тканевом мешочке.

Аэратор для вина. Дорогие красные вина перед употреблением знатоки советуют насыщать кислородом. Для этой цели можно использовать специальный резервуар — аэратор. Напиток пропускают через него и подают к столу.

Алко-рулетка. Идеальное развлечение для компании друзей. Гаджет представляет собой рулетку с колесом, двумя стальными шариками и стеклянными рюмками.

Ведро для льда со светодиодами. Аксессуар идеально подойдет для романтического свидания с девушкой или вечеринки. Внушительный объем емкости позволяет охлаждать сразу несколько бутылок.

А для того, чтобы такая покупка не осталась пылиться в дальнем углу, как бесполезная безделушка, стоит запастись качественным алкоголем.