10 необычных гаджетов для алкоголя

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.55 EUR/RUB: 91.26 BTC/USD: 8756.9

29 ноября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

10 необычных гаджетов для алкоголя

29.10.2020 19:18

10 необычных гаджетов для алкоголя

Интересные безделушки, способные украсить и разнообразить вечер, проведенный за бокалом вина, можно использовать как дополнение к дружескому подарку, в качестве прикола. Выглядят они необычно, порой экстравагантно, но от этого не становятся менее популярными:

  • Книга для ценителей литературы. Стильный аксессуар представляет собой упаковку, в которую можно спрятать бутылку с крепким алкоголем и 2-3 рюмки. При встрече в компании с таким атрибутом можно показать себя настоящим ценителем высокого и найти тему для беседы.
  • Футляр для карт. Любителей перекинуться в картишки порадует карточный футляр со встроенной флягой. Он компактный, не занимает много места и легко помещается в кармане. При встрече с другом можно приятно провести время.
  • Ремень для деловых людей. Уникальный аксессуар представляет собой мужской ремень, у которого вместо пряжки крепится мини-фляга. Вещь легко скрыть под пиджаком. Зато на переговорах небольшой запас дорогого вина или виски поможет разрядить обстановку.
  • Бинокль-фляга. Необычный аксессуар для любителей выезжать на природу. Гаджет имеет 2 встроенные емкости объемом по 200 мл каждая. Их можно наполнить двумя разными напитками и приготовить коктейль на природе.
  • Пробка с кодовым замком. Интересное изобретение, позволяющее защитить бутылочку дорогого напитка от посягательств. Достаточно закрыть емкость пробкой и установить секретный код.
  • Вакуумная крышка. Нередко случается, что пробка от бутылки теряется или портится в процессе вскрытия. Чтобы сохранить оставшийся напиток, можно использовать надежную вакуумную крышку, с которой вино не будет выдыхаться.
  • Камни для виски. Ценители дорогого продукта наверняка знакомы с этим гаджетом. Камешки хорошо охлаждают напиток, но, в отличие от льда, не разбавляют его. Атрибут многоразовый: после использования его промывают и хранят в тканевом мешочке.
  • Аэратор для вина. Дорогие красные вина перед употреблением знатоки советуют насыщать кислородом. Для этой цели можно использовать специальный резервуар — аэратор. Напиток пропускают через него и подают к столу.
  • Алко-рулетка. Идеальное развлечение для компании друзей. Гаджет представляет собой рулетку с колесом, двумя стальными шариками и стеклянными рюмками.
  • Ведро для льда со светодиодами. Аксессуар идеально подойдет для романтического свидания с девушкой или вечеринки. Внушительный объем емкости позволяет охлаждать сразу несколько бутылок.

А для того, чтобы такая покупка не осталась пылиться в дальнем углу, как бесполезная безделушка, стоит запастись качественным алкоголем.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги