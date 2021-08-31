7 лучших альтернатив Microsoft Office в 2021 году

Когда мы говорим о офисных пакетах для повышения производительности, первое, что приходит на ум, — это Microsoft Office. Несомненно, это один из пионеров, который предоставляет расширенные функции, такие как проверка орфографии, резервное копирование и безопасность данных. Тем не менее, наличие этого набора также стоит несколько долларов. Хорошо! некоторые хорошие вещи тоже идут бесплатно! Итак, если вы ищете офисный пакет, который предоставляется бесплатно, то вот список из 7 лучших альтернатив Microsoft Office в 2020 году. Итак, приступим!

Лучшие альтернативы MS Office 2021

1. Google Диск

Это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google, которая позволяет синхронизировать файлы на других устройствах и хранить файлы в облаке. Google Диск с более чем 800 миллионами активных пользователей действительно является одной из лучших альтернатив Microsoft Office.

Функции:

Он предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища.

Это позволяет вам обмениваться файлами и папками с друзьями и семьей.

В соответствии с вашими предпочтениями вы можете установить и разрешить другим пользователям доступ к комментариям, редактированию и просмотру ваших документов.

Google Диск надежно хранит ваши файлы и позволяет вам получать к ним доступ в любое время и в любом месте.

2. Polaris Office

Polaris Office — это бесплатная офисная служба, которой пользуются более 60 миллионов пользователей по всему миру. Он подходит для расширения вашего творческого потенциала с помощью рукописного ввода. Вы можете просматривать, редактировать и рисовать все, что у вас на уме. Polaris Office — это комплексный офисный пакет «все в одном», полностью совместимый с Microsoft Office, PDF Reader & Converter.

Функции:

Он позволяет быстро получить доступ к своим документам на любом устройстве, в любое время и в любом месте.

Программа доступна на 18 языках мира, включая английский, японский и испанский.

Он поддерживает различные форматы файлов, например PDF, PPT, DOC, DOCX, PPS, HWP, PPTX, PPSX, ODT, XLS и XLSX.

Вы можете напрямую записывать фотографии с камеры в документы или вставлять видеоклипы со своего устройства Android.

3. SmartOffice

SmartOffice — одна из лучших альтернатив MS Office, которая позволяет быстро редактировать, просматривать, публиковать, создавать и сохранять документы MS Office. Помимо того, что это простая в использовании программа, она также позволяет вам редактировать и просматривать свои счета расходов и планы бюджетов.

Функции:

Он доступен на более чем 35 различных языках, включая английский.

Вы можете легко конвертировать и сохранять документы Office в формат PDF.

Вы можете защитить паролем свои файлы и разрешить доступ только избранным людям для редактирования и просмотра ваших документов.

Этот совершенный инструмент поддерживает функцию облака, которая позволяет вам открывать, просматривать и сохранять документы в облаке без каких-либо проблем, чтобы синхронизировать их с Google Диском и Dropbox.

4. WPS Office

Это офисный пакет для Microsoft Windows, iOS, Android и Linux. WPS Office — это офисный пакет наименьшего размера, фактически менее 35 МБ, которому доверяют и скачивают миллионы людей. Это универсальная бесплатная программа Office, полностью совместимая с Google Docs и Microsoft Office (Word, Txt, Excel и PowerPoint). Действительно, это одна из лучших альтернатив Microsoft Office.

Функции:

Он поддерживает множество новых макетов презентаций, эффектов перехода и анимации.

Вы можете легко восстановить удаленные документы в течение 30 дней.

Он обеспечивает интуитивно понятный и неповторимый опыт работы с мобильным Office, поддерживая мобильный режим просмотра и специальный ночной режим для чтения PDF-файлов.

Приложение поддерживает более 51 языка и все форматы файлов Office, такие, как docx, doc, dot, dotx и т. д.

5. LibreOffice Viewer

Libreoffice Viewer — это бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, который позволяет редактировать, просматривать, создавать слайд-шоу, чертежи и диаграммы во время работы с базой данных. Он доступен практически для всех платформ, таких как Windows, Android, Mac и Linux.

Функции:

Он доступен на 110 различных языках.

LibreOffice Viewer имеет чистый и удобный интерфейс.

Он поддерживает несколько форматов, таких как формат открытого документа (odt, ods и odp) и все версии Microsoft Office (doc, docx, xls и ppt, pptx и xlsx.)

LibreOffice Viewer — мощный инструмент, который протестирован, используется большими и преданными людьми.

6. OfficeSuite

Это простой в использовании облачный офисный пакет, доступный для Android, iOS и Windows. OfficeSuite чрезвычайно прост в установке и при необходимости расширяется. Программное обеспечение поставляется с расширенными функциями и простым интерфейсом, чтобы подарить незабываемые впечатления. Он доступен на 68 различных языках.

Функции:

OfficeSuite позволяет хранить в облаке до 15,0 ГБ документов.

Он совместим с файлами Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint и Adobe PDF.

Он интегрирован с File Commander для расширенной синхронизации и обеспечивает быстрый доступ к удаленным и локальным файлам.

OfficeSuite полностью совместим со всеми форматами Microsoft, такими как ppt, pptx, doc, docm, docx, ppt, xls, xlsm и pps.

7. AndrOpen Office

AndrOpen Office — это первый в мире порт OpenOffice для устройств Android, который позволяет редактировать, просматривать, создавать, вставлять и экспортировать офисные документы в кратчайшие сроки. Этому программному обеспечению с невероятным дизайном доверяют более 2 миллионов человек. Он поддерживает более 30 языков, включая английский (британский) и английский (США).

Функции:

Он поддерживает OneDrive, Box, Google Drive и Dropbox.

Вы можете безопасно защитить свои документы с помощью паролей.

Он поддерживает различные форматы файлов, включая ODT, ODS, EMF, WMF, ODP, ODG, JPG, GIF, PNG, BMP, ODF и т. Д.

AndrOpen Office поддерживает проверку орфографии, тезаурус и расстановку переносов, чтобы вы могли писать на новом уровне.

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