10 приложений для iPad, которые нужны каждому ученику для хорошей учебы

Поскольку большинство университетов и колледжей переходят на онлайн-обучение, эти приложения для iPad гарантированно будут держать вас в курсе и правильно начинать учебный год. Оставаться организованным в студенческие годы непросто, особенно сейчас. Поскольку занятия проходят в основном онлайн, становится все более и более соблазнительным пропустить еще одну лекцию Zoom, обвиняя ее в «плохом подключении к Интернету».

Установить свои собственные часы обучения и фактически придерживаться их всех в одиночку может быть непосильной задачей — и поэтому хорошо использовать всю помощь, которую вы можете получить. И есть множество ресурсов по iPad, которые могут оказаться чрезвычайно полезными.

В этом списке мы выбрали наши любимые продукты из множества различных категорий: есть приложения для повышения производительности, которые помогут вам оставаться сосредоточенными и не отвлекаться; составители списков дел, которые гарантированно помогут убрать беспорядок на вашем столе (и в вашем уме тоже!); есть отличные рабочие места для заметок и книжные сканеры; редакционные и обучающие приложения; и приложение, которое тоже поможет вам отдохнуть.

Лучшие приложения для iPad для студентов, которые хотят оставаться организованным и не отвлекаться

Todoist

Имея более 10 миллионов пользователей и рейтинг 4,8 в App Store, Todoist заработал репутацию самого простого, удобного и гибкого приложения для создания списков дел на рынке.

Благодаря сочетаниям клавиш, языковой обработке и интеллектуальному языку добавление задач с датами, комментариями, приоритетами, тегами и вложениями происходит очень быстро — например, если вы наберете «Срок сдачи эссе, вторник», Todoist автоматически добавит задачу «Срок сдачи эссе. »Со следующим вторником, установленным в качестве срока сдачи.

Что также выделяет приложение, так это то, что его можно интегрировать с другими популярными приложениями, такими как Google Calendar, Dropbox или Zapier. Todoist также получил высокую оценку за безупречную синхронизацию на всех устройствах. Однако, как подчеркивают большинство рецензентов, бесплатная версия немного ограничена — вы не можете получить доступ к завершенным спискам дел и, например, есть ограничение проекта — поэтому, если вы ищете бесплатную замену, Google Tasks — отличный вариант для замены.

Плюсы: простой, удобный и быстрый в использовании.

Минусы: бесплатная версия весьма ограничена.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Бесплатно — с ограниченными возможностями; Премиум — ориентирован на отдельных лиц или группы до 25 человек (3 доллара в месяц с оплатой ежегодно или 4 доллара в месяц с ежемесячной оплатой); Бизнес — ориентирован на команды из 25+ человек (5 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате или 6 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате).

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855

Freedom – Block Distractions

Промедление — злейший враг студента, а свобода может быть лишь оружием в борьбе с ним. Приложение используется более чем одним миллионом человек по всему миру и временно блокирует приложения и веб-сайты, которые тратят время впустую, чтобы вы могли сосредоточиться (и, как сообщают пользователи, получать в среднем 2,5 часа продуктивного времени каждый день).

Freedom позволяет вам выбрать период времени, в течение которого отдельные устройства, приложения или даже весь Интернет будут полностью заблокированы на срок до 8 часов за раз. Это позволяет вам настраивать черные списки (например, вы можете выбрать отключение только всех приложений чата), планировать сеансы без отвлекающих факторов на более позднее время или в качестве повторяющихся событий (например, если вы хотите избегать Facebook или Twitter с 7 утра до полудня каждый день), и даже предлагает заблокированный режим для крайних прокрастинаторов, который жестко не дает вам изменить настройки в середине сеанса.

Freedom также синхронизируется на всех ваших устройствах — независимо от того, используете ли вы компьютер, планшет или телефон (и нет ограничений на количество устройств, которые вы можете использовать!).

Однако имейте в виду, что Freedom имеет довольно простой подход — он не вознаграждает вас за успешное занятие без отвлекающих факторов и не сопровождается какими-либо стимулами или целями — так что, если вы ищете более мотивированный блокировщик отвлекающих факторов, обязательно ознакомьтесь с приложением ниже. Если вы хотите попробовать, Freedom предлагает бесплатную пробную версию без каких-либо обязательств, без использования кредитной карты и до 7 сеансов блокировки без отвлекающих факторов на всех ваших устройствах.

Плюсы: блокирует все отвлекающие факторы на выбранных устройствах и предлагает довольно широкий набор функций настройки.

Минусы: свобода не будет мотивировать или вознаграждать вас за успешные занятия.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: бесплатно — со всеми доступными функциями Premium, до 7 сеансов блокировки без отвлекающих факторов на всех ваших устройствах; Премиум — 6,99 долларов в месяц или 29,99 долларов в год.

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/freedom-block-distractions/id1269788228

Forest – Stay Focused

Если Freedom слишком прямолинейна для вас, то Forest вам просто необходимо. Благодаря уникальному подходу приложение сажает семя каждый раз, когда вы начинаете новый сеанс без отвлекающих факторов, и со временем это семя постепенно вырастет в дерево.

Однако, если вы не сможете устоять перед соблазном использовать свой телефон и покинуть приложение, ваше дерево увянет. Со временем из всех ваших сосредоточенных моментов образуется пышный лес, напоминая вам, насколько легко и полезно некоторое время не пользоваться телефоном.

Более того, вы можете зарабатывать награды и открывать для посадки множество различных видов деревьев. Есть также множество мелких деталей, таких как чередующиеся сообщения (не смотри на меня! Держись!), которые делают выход из сети еще более увлекательным.

И что самое лучшее? В сотрудничестве с организацией по посадке деревьев «Деревья для будущего» Forest высаживает и на Земле настоящие деревья.

Плюсы: уникальное приложение, блокирующее отвлекающие факторы, которое не только чрезвычайно полезно, но и посадило более 855 000 настоящих деревьев (на сегодняшний день).

Минусы: нет. Это просто невероятно.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: при единовременной покупке (1,99 доллара США) вы можете загрузить Forest и использовать его на всех устройствах iOS.

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/forest-stay-focused/id866450515

Google Calendar

Благодаря широкому спектру доступных приложений-календарей Google Calendar является бесспорным лидером. Он не только работает почти со всем остальным на рынке, но также почти всегда совместим с приложениями расписания, которые используют университеты, что позволяет импортировать ваше расписание в свой календарь с номером класса, местонахождением, именем профессора и многим другим (синхронизируется автоматически).

Как и с другими приложениями Google, с ним легко познакомиться, и с ним можно создавать несколько календарей с цветовой кодировкой за считанные секунды. Кроме того, он может автоматически создавать события на основе полученных вами электронных писем, например, авиабилеты или билеты на концерты.

Как облачное приложение, оно также синхронизируется через все ваши устройства после входа в свою учетную запись Google, поэтому независимо от того, находитесь ли вы на рабочем столе или в пути со смартфоном, вы все равно можете получить доступ к одному и тому же календарю.

Единственным недостатком является то, что в настоящее время нет настольной версии macOS, поэтому пользователи Mac могут получить доступ к Календарю Google только через браузер. Однако можно синхронизировать Календарь Google со встроенным приложением Mac Calendar — и оно работает безупречно.

Плюсы: Google Calendar — это стандартное приложение-календарь, которое работает практически со всем остальным на рынке, что упрощает соблюдение расписания, чем когда-либо прежде.

Минусы: не предлагает настольную версию macOS.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Бесплатно (с аккаунтом Google).

Страница приложения — https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-time-planner/id909319292

Для учеников, кто хочет вывести ведение заметок на совершенно новый уровень

Notion

Каждый раз, когда я собирался начать делать заметки во время лекции, первым делом я сосредотачивался на форматировании. Стоит ли использовать Helvetica? Times New Roman? Arial? Меньше? Больше? Курсив? Жирный?

Но сразу после того, как я думал, что доволен тем, как выглядят мои записи, лекция проходила на полпути, и я совершенно не понимал, что происходит, и поэтому я провел последнюю половину, играя в бесплатные онлайн-игры. или смотреть видео с собаками без звука. Но это было до того, как я познакомился с Notion.

Сила Notion заключается в том, что он выполняет все форматирование за вас — с минимальной настройкой шрифта, он позволяет вам сосредоточиться на самом важном — на контенте.

Это также «универсальное рабочее пространство»: это означает, что вы можете создавать календари, списки задач, заметки, финансовые отчеты, страницы и подстраницы (которые можно персонализировать с помощью значков эмодзи!), Переключать списки и многое другое — и все это без необходимости открывать несколько вкладок или переключать окна каждый раз.

Так, если, например, вы должны были делать заметки для определенного курса, вы можете сделать отдельные подстраницы для каждой затронутой темы или лекции на одной общей странице, добавить список крайних сроков и даже свое расписание. В Notion также есть отличные возможности для совместной работы.

И на самом деле это бесплатно для студентов — все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться со школьным адресом электронной почты.

Единственным недостатком Notion является то, что привыкание может занять некоторое время, но как только вы это сделаете, это будет чрезвычайно полезно и навсегда изменит ваше отношение к ведению заметок. Да, и эта статья тоже была написана в Notion.

Плюсы: беспорядочное рабочее пространство «все в одном» без отвлекающих факторов, идеально подходящее для ведения заметок, управления проектами, совместной работы и поддержания порядка.

Минусы: нужно время, чтобы привыкнуть.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Персональная — с совместным проживанием до 5 человек (бесплатно); Personal Pro — с неограниченным количеством гостей и загрузкой файлов (бесплатно для студентов, преподавателей, а также служб быстрого реагирования, исследователей и некоммерческих организаций, борющихся с COVID-19, а для всех остальных — 4 доллара в месяц с оплатой ежегодно или 5 долларов в месяц с ежемесячной оплатой). Команда — предназначена для команд (8 долларов США за члена в месяц при оплате ежегодно или 10 долларов за участника в месяц при ежемесячной оплате); Enterprise — создан для контроля и поддержки вашей компании (для уточнения цены вам необходимо связаться с отделом продаж).

Страница приложения — https://apps.apple.com/us/app/notion-notes-projects-docs/id1232780281

Highlighted: Book Highlighter

Попрощайтесь с необходимостью переписывать куски цитат из физических книг на свой компьютер — сделают это за вас.

Приложение собирает цитаты, упорядочивает их и делает выделение отрывков из книг проще, чем когда-либо прежде. Интерфейс изящный, не отвлекающий и невероятно интуитивно понятный, а сам дизайн напоминает оригинальные приложения Apple. И, что самое главное, сканер Highlighted Book Scanner очень быстро настраивается и используется.

Однако оно еще не совместимо с книгами на других языках, кроме английского, но в настоящее время разработчики работают над тем, чтобы приложение могло работать с книгами на разных языках.

Плюсы: идеально подходит для сканирования отрывков из книг и их систематизации за считанные секунды.

Минусы: на сегодняшний день Highlighted работает только с текстом на английском языке (но в настоящее время разработчики работают над тем, чтобы приложение работало с книгами на разных языках).

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Бесплатно.

Страница приложения — https://apps.apple.com/us/app/highlighted-book-highlighter/id1480216009

Для учеников, которые хотят практиковать то, что они узнали, или узнать еще больше

Quizlet

Ежемесячно более 50 миллионов студентов обучаются с помощью Quizlet, поэтому это приложение не имеет себе равных, когда дело доходит до инструментов для редактирования.

Quizlet позволяет вам создавать свои собственные карточки (или выбирать из более чем 400 миллионов пользовательских наборов) и практиковать свои знания в различных режимах и забавных играх, таких как Gravity, где правильные ответы предотвращают столкновение астероидов с вашей планетой, или Match, где вы участвуете в гонке на время, чтобы соответствовать терминам и определениям, и соревнуетесь с другими, чтобы получить наивысший балл.

Это особенно полезно для тех, кто изучает языки (или другие курсы, требующие много запоминания).

Плюсы: лучшее приложение для iOS для обучения с помощью карточек.

Минусы: бесплатная версия может быть немного ограничена.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Бесплатно — поддерживается рекламой и с ограниченными возможностями; Quizlet Go — версия без рекламы с некоторыми функциями настройки (1,99 доллара в год); Quizlet Plus — с множеством персонализированных параметров отслеживания прогресса и расширенными функциями (19,99 долларов США в год).

Страница приложения — https://apps.apple.com/us/app/quizlet/id546473125

Khan Academy

Если вы студент, скорее всего, вы уже знакомы с огромным количеством каналов YouTube, таких как CrashCourse или The School of Life, которые позволяют объяснить месячные лекции и учебные пособия всего в одном видео.

Но немногие знают, что один из самых популярных каналов, Khan Academy, также выпустил блестящее приложение для доработки (удостоенное награды Editor’s Choice в App Store!).

С приложением Khan Academy вы можете практиковать все, что вы узнали, с помощью тысяч интерактивных упражнений и викторин, статей и видео, начиная от математики, естественных наук, экономики и финансов, грамматики, истории, политики и многих других областей.

Плюсы: замечательное бесплатное приложение, охватывающее чрезвычайно широкий спектр тем, идеально подходящее для пересмотра.

Минусы: хотя содержание приложения отличное, некоторые пользователи сообщали о проблемах с сохранением прогресса и других ошибках.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: Бесплатно.

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/khan-academy/id469863705

Для учеников, которые хотят делать потрясающие презентации

Google Slides

Google Slides — лучший бесплатный инструмент для создания слайд-шоу. Он позволяет создавать презентации в любое время и в любом месте (даже в автономном режиме), сотрудничать с другими в режиме реального времени и проводить презентации с любого устройства, подключенного к Интернету.

Невероятно удобный и интуитивно понятный, Google Slides делает создание слайд-шоу профессионального качества проще, чем когда-либо.

Плюсы: в Google Slides есть все необходимое для создания слайд-шоу профессионального качества за считанные секунды.

Минусы: переходы и эффекты немного ограничены по сравнению с PowerPoint.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: бесплатно для использования с учетной записью Google.

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/google-slides/id879478102

Для тех, кто хочет сделать перерыв

Headscape: Meditation & Sleep

Нет ничего важнее, чем сделать перерыв во время учебы — и Headspace — идеальный инструмент для этого. Это мощное приложение для медитации и осознанности поможет вам меньше нервничать, восстановить концентрацию и полностью сбросить напряжение.

В Headspace есть все необходимое для медитации с сотнями медитаций с инструктором на такие темы, как сосредоточение внимания, упражнения и сон, а также сеансами мини-медитации, идеально подходящими для быстрого восстановления психики или долгосрочных ежедневных занятий осознанным фитнесом (и многого другого). часть твоего распорядка дня.

И, согласно их веб-сайту, всего 10 дней Headspace могут увеличить счастье на 16%.

Приложение также предлагает студенческую скидку на годовую цену платной подписки Headspace с 69,99 долларов США до 9,99 долларов США в год.

Плюсы: красиво иллюстрированное приложение, которое обязательно заставит вас полюбить медитацию.

Минусы: подписка Premium немного дороговата.

Совместимость: iPad, iPhone.

Цена: после двухнедельной бесплатной пробной версии Headspace предлагает два варианта подписки: 12,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год (со скидкой для студентов, которая снижает цену до 9,99 долларов в год, или семейной скидкой до шести учетных записей за 99,99 долларов. год).

Ссылка на приложение — https://apps.apple.com/us/app/headspace-meditation-sleep/id493145008

Photo by Max Saeling on Unsplash.