В 2015 году 128 млн пользователей устройств с iOS заразили их вредоносным ПО

Сотни приложений в 2015 году имели вредоносный код, что выяснилось в ходе разбирательств Apple и Epic Games.

Оказалось, что еще в 2015 году четверть пользователей устройств с iOS, скачали приложения с вирусами, которые появились в результате крупной атаки XcodeGhost.

Вредоносный код, как сообщается, был установлен в 128 млн устройств американской компании, из которых 18 млн находились в Америке.

ПО больше всего было установлено в гаджетах пользователей из Китая.

Было установлено, что вирус XcodeGhost был в 2,5 тыс. приложений, которые загрузили в общей сложности более 200 млн раз.