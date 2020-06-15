Эксперты рассказал об опасности подключения к общественному Wi-Fi

Эксперты предупредили пользователей, что публичные сети Wi-Fi могут быть опасными.

Бесплатный Wi-Fi сейчас есть во всех посещаемых местах, включая аэропорты и отели. Пользователи часто подключаются к бесплатной точке доступа для выхода в интернет.

Специалисты решили напомнить пользователям, что общедоступные точки доступа могут быть опасными и прежде чем ими пользоваться нужно защитить свой трафик.

Если этого не делать, то можно потерять не только личные данные, но также и деньги. Сейчас мошенники в общественных местах могут создавать поддельные точки доступа и перехватывать трафик.

Кроме этого советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.