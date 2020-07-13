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Россиянам назвали правила создания надежного пароля

13.07.2020 08:11

Специалисты в России рассказали, как создать надежный пароль и способы не забыть его.
Как пишут журналисты «РИА Новости», ссылаясь на главу представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, в надежном пароле должны быть цифры, знаки препинания, прописные и строчные буквы.

При этом в нем не должно быть информации, которую легко можно найти в Интернете. Речь идет о таких данных, как например, дата рождения.

Также советуют не использовать один и тои же пароль для разных сервисов. Что касается хранения паролей, то для этого рекомендуют использовать менеджер паролей или связку ключей.

К тому же специалист говорит о необходимости генерировать пароль случайным образом. Также пароли можно записывать на бумажные носители.

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