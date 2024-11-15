Воспаление в молодости грозит проблемами с памятью после 40 лет

Длительное воспаление в организме может быть причиной серьезных когнитивных нарушений в будущем, установили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Neurology. Исследования показали прямую связь между повышенным уровнем С-реактивного белка у людей в возрасте 20-30 лет и ухудшением памяти в зрелом возрасте.

Параллельное исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, выявило повышенный риск развития депрессии и психоза у детей с хроническими воспалительными процессами.

«Воспалительные процессы в организме действуют как тихие разрушители, постепенно подтачивая работу нервной системы. Раннее выявление проблемы позволяет предотвратить необратимые последствия», — комментирует невролог Марина Соколова.

Диагностировать наличие воспаления можно по нескольким маркерам крови, таким как СОЭ, С-реактивный белок, ферритин и фибриноген. Дополнительную информацию можно получить с помощью методов визуализации, включая ультразвуковое исследование.

Хронические воспалительные процессы часто сопровождают заболевания, такие как ревматоидный артрит и язвенный колит. Специалисты подчеркивают, что своевременное обнаружение и лечение воспаления является ключевым для профилактики будущих неврологических осложнений.