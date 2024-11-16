Вирус гепатита С: пути заражения, симптомы и современные методы лечения

Гепатит С представляет собой вирусное заболевание, поражающее печень. Особенность этой инфекции заключается в том, что она долгое время может протекать без каких-либо симптомов, и человек зачастую узнает о болезни уже на стадии развития цирроза. О том, где существует риск заражения, как выявить вирус на ранних этапах и какие методы лечения сегодня наиболее эффективны, рассказал специалист.

Как передается вирус

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко отметил, что основным способом передачи вируса является контакт с кровью, что возможно при инвазивных процедурах, таких как стоматологические операции. Меньше вероятность заражения через незащищенный половой контакт с носителем вируса. Болезнь может развиваться незаметно для человека.

— Заболевание часто остается нераспознанным из-за отсутствия ярко выраженных симптомов. Например, кожа не желтеет сразу после заражения. Первые явные признаки обычно появляются при циррозе печени, когда лечение становится сложным. Ранее гепатит С даже называли «ласковым убийцей», — пояснил эксперт.

Точный диагноз без анализа крови поставить невозможно, добавил врач.

Когда стоит задуматься

Существуют определенные признаки, которые могут подтолкнуть к проверке состояния печени. Среди них специалист выделил пожелтение кожи, появление отеков на ногах и чувство общей слабости.

— В большинстве случаев вирус обнаруживается случайно, например, при плановом обследовании, когда результаты биохимического анализа крови показывают повышенный уровень АЛТ. Это может быть первым сигналом наличия гепатита С, — отметил Ткаченко.

Современные методы лечения

Первый метод терапии гепатита С появился в 1990-х годах. Тогда применялись препараты на основе интерферонов, которые стимулировали иммунную систему для борьбы с вирусом. Однако эффективность лечения составляла лишь 50% при определенных генотипах вируса, а побочные эффекты включали озноб, боли и риск развития аутоиммунных заболеваний.

Сегодня, по словам эксперта, наиболее результативными являются препараты из группы РНК-полимераз.

— Эти средства принимаются в виде таблеток, полностью блокируют размножение вируса и позволяют человеку полностью излечиться, — подчеркнул врач.