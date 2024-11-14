В США обнаружен древнейший живой организм: дерево Пандо возрастом до 80 тыс. лет

Американские ученые нашли один из самых старых живых организмов на Земле — дерево Пандо, которое представляет собой гигантский клональный лес в штате Юта. По оценкам специалистов, его возраст может варьироваться от 16 тыс. до 80 тыс. лет, что ставит его в один ряд с наиболее древними существующими на планете организмами. Результаты исследования были опубликованы в препринте на платформе BioRxiv, а об открытии сообщил портал Science Alert.

Пандо — это не обычный лес, а уникальный организм, состоящий из около 47 тыс. деревьев тополя осинообразного, объединенных одной корневой системой. Снаружи эти деревья выглядят как отдельные растения, но под землей все они представляют собой единый организм, генетически идентичный и взаимосвязанный.

Для определения возраста Пандо ученые провели анализ сотен образцов корней, коры и листьев, собрав их на площади в 43 гектара — именно столько занимает этот организм. Исследования с использованием секвенирования ДНК показали, что Пандо имеет около 4 тыс. генетических изменений. Благодаря клонированию, его ДНК сохраняется почти неизменной, что позволяет дереву размножаться без смешивания с другими видами.

Однако Пандо — не единственный клональный организм на планете. Подобное древнее живое существо существует и у побережья острова Форментера в Средиземном море (Испания) — морская трава Posidonia oceanica, возраст которой, по некоторым данным, может достигать 200 тыс. лет.

Несмотря на свою невероятную долгожительство, Пандо сталкивается с угрозами. Ученые предупреждают, что из-за разрушения леса людьми и животными ему становится все труднее воспроизводить новые стебли. В будущем возможно распадение Пандо на несколько отдельных организмов. Исследователи надеются, что эти уникальные деревья смогут пережить текущие угрозы и продолжат расти еще многие тысячелетия.

Помимо этого, ранее ученые из Института земной коры СО РАН и Томского государственного университета обнаружили древнее растение, возраст которого составляет 184 миллиона лет. Новый вид, названный Ferganiella ivantsovii в честь палеонтолога Степана Иванцова, был найден в ходе экспедиции в Сибири.