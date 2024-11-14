В Саратове разработали софт для повышения безопасности работы дронов

Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) разработали инновационное программное обеспечение для улучшения работы систем управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это ПО позволит значительно снизить погрешности в системах управления до 1%, а также повысить безопасность работы дронов в различных ситуациях. Разработка уже доказала свою эффективность в ходе тестирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Новое программное обеспечение ориентировано на использование в беспилотниках вертолетного типа, таких как квадрокоптеры. Однако его применение может выйти за пределы авиации и найти широкое применение в таких сферах, как энергетика и промышленность, включая производственные процессы и робототехнику.

Как сообщил автор разработки, аспирант Ярослав Пахомов, проведенные экспериментальные тестирования показали, что благодаря алгоритмическому инструменту в бортовой вычислительной системе (БВС) мультироторных аппаратов, погрешности работы системы могут быть снижены практически до 1%. Это значительно повышает комплексную безопасность и надежность беспилотников в различных эксплуатационных ситуациях.

Уникальность разработки саратовских ученых заключается в использовании линейной алгоритмизации и комбинации различных фильтров, что дает значительное преимущество в скорости и эффективности работы системы. Эти алгоритмы повышают стабильность и точность работы цифровых датчиков, установленных на БПЛА, а также обеспечивают автоматическую коррекцию функциональных состояний аппарата.

Проект выполняется под руководством Александра Никифорова, директора Института электронной техники и приборостроения (ИнЭТиП) СГТУ. Это открытие может стать значимым шагом для повышения безопасности и надежности беспилотных систем, а также найти применение в других высокотехнологичных областях.