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В Саратове разработали софт для повышения безопасности работы дронов

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Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) разработали инновационное программное обеспечение для улучшения работы систем управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это ПО позволит значительно снизить погрешности в системах управления до 1%, а также повысить безопасность работы дронов в различных ситуациях. Разработка уже доказала свою эффективность в ходе тестирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Новое программное обеспечение ориентировано на использование в беспилотниках вертолетного типа, таких как квадрокоптеры. Однако его применение может выйти за пределы авиации и найти широкое применение в таких сферах, как энергетика и промышленность, включая производственные процессы и робототехнику.

Как сообщил автор разработки, аспирант Ярослав Пахомов, проведенные экспериментальные тестирования показали, что благодаря алгоритмическому инструменту в бортовой вычислительной системе (БВС) мультироторных аппаратов, погрешности работы системы могут быть снижены практически до 1%. Это значительно повышает комплексную безопасность и надежность беспилотников в различных эксплуатационных ситуациях.

Уникальность разработки саратовских ученых заключается в использовании линейной алгоритмизации и комбинации различных фильтров, что дает значительное преимущество в скорости и эффективности работы системы. Эти алгоритмы повышают стабильность и точность работы цифровых датчиков, установленных на БПЛА, а также обеспечивают автоматическую коррекцию функциональных состояний аппарата.

Проект выполняется под руководством Александра Никифорова, директора Института электронной техники и приборостроения (ИнЭТиП) СГТУ. Это открытие может стать значимым шагом для повышения безопасности и надежности беспилотных систем, а также найти применение в других высокотехнологичных областях.

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