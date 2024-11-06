В Новосибирске разработали основу экологически чистого топлива на основе фотокатализаторов

Учёные из Новосибирска создали основу для экологически чистого топлива, используя уникальные фотокатализаторы, которые могут работать под воздействием видимого света. Эта технология открывает новые перспективы для использования солнечной энергии в процессе разложения воды и получения водорода.

Работа по разработке катализаторов, включающих стабильные соединения платины, палладия, родия и иридия с оксоанионами, направлена на создание инновационных решений для различных областей. Среди ключевых направлений — фотокаталитическая генерация водорода, включая его производство из возобновляемых ресурсов, создание эффективных систем для хранения водорода, а также разработка двигателей для космических аппаратов. Кроме того, такие катализаторы могут быть использованы для нейтрализации загрязнений в городских районах.

Кроме того, учёные обнаружили, что комплексы платины с оксоанионами могут быть использованы для синтеза противоопухолевых препаратов, активируемых светом. Также эти соединения перспективны как высокочувствительные сенсоры для охраны окружающей среды и диагностики заболеваний, таких как определение биомаркеров в выдыхаемом воздухе и нейтрализация токсичных веществ, включая компоненты выхлопных газов и пестициды.

В Институте неорганической химии СО РАН (ИНХ СО РАН) активно ведутся исследования по 54 грантам Российского научного фонда, из которых 21 был получен в 2024 году. Работа ориентирована на синтез новых материалов и соединений для хранения и разделения газов, биомедицинских приложений, катализа и других важных научных направлений.

По словам директора Института, профессора РАН Константина Брылева, институт активно участвует в обновлении приборной базы Минобрнауки РФ и создании условий для развития молодежных лабораторий, что способствует продвижению научных исследований и реализации проектов молодых ученых.