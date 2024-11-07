В Мали найден способ снизить заболеваемость малярией в 10 раз с помощью токсичного сахара

Международная группа ученых, включая специалистов из России, Мали, Германии, Литвы и Израиля, разработала инновационный метод борьбы с малярией, который позволил снизить заболеваемость в Мали (Западная Африка) в 10 раз. Исследования, проводившиеся на протяжении нескольких лет, использовали токсичный сахар для привлечения и уничтожения малярийных комаров, что значительно снизило их популяцию.

Как работает метод

Суть нового подхода заключается в организации сети станций, расположенных в деревнях Мали, где устанавливались ловушки с приманками, содержащими токсичный сахар. Комары, особенно самки, которые питаются углеводами, привлекались к этим ловушкам. В отличие от традиционных методов, таких как распыление инсектицидов, использование токсичного сахара действует избирательно, не нанося вреда остальной экосистеме.

Комары, в том числе те, что переносили малярийный возбудитель, умирали после потребления токсичного сахара, что значительно сокращало их численность в деревнях, где использовались ловушки. Сравнительные данные показали, что в местах применения ловушек численность комаров была значительно ниже, чем в контрольных районах, где этот метод не использовался.

Эффективность и перспективы

Этот метод оказался более эффективным, чем традиционные способы борьбы с комарами, такие как массовое использование химических инсектицидов, которые могут иметь отрицательные последствия для экосистемы. Кроме того, он не оказывает вредного воздействия на другие виды животных и растения, что делает его более устойчивым решением в долгосрочной перспективе.

Результаты работы, проведенной учеными, будут использованы Всемирной организацией здравоохранения для разработки рекомендаций по борьбе с малярией. Ученые также планируют продолжить свои исследования в других странах Африки, адаптируя метод к различным климатическим условиям и видам комаров-переносчиков.

Исследования в России и в мире

Учеными Томского государственного университета (ТГУ) и Алтайского государственного университета (АлтГУ) также активно ведутся исследования по использованию генетических технологий для борьбы с малярией. В рамках одного из проектов ученые выяснили, как малярийные комары проникли в Сибирь через Европу, адаптировавшись к суровым условиям. Они также работают над созданием генетических инструментов, которые позволят избирательно воздействовать на популяции комаров, способствующих распространению малярийных заболеваний.

Результаты работы опубликованы в журнале Malaria Journal и поддерживаются программой «Приоритет-2030», которая направлена на развитие научных исследований и технологий для решения глобальных проблем здравоохранения.

Метод токсичного сахара представляет собой новое оружие в борьбе с малярией, особенно в странах с высокой заболеваемостью, таких как Мали.