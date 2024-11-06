В Китае создали оружие с лучами, похожее на «Звезду смерти»

Китайские ученые разработали новое мощное микроволновое оружие, напоминающее суперлазер «Звезды смерти» из франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Система, которая успешно прошла испытания, состоит из нескольких транспортных средств, генерирующих микроволны, которые затем сливаются в мощный энергетический луч, способный поражать цели с высокой точностью. Это стало возможным благодаря технологии сверхточной синхронизации, обеспечивающей погрешность в несколько миллиметров и точность временной синхронизации до 170 пикосекунд.

Комплекс включает семь передающих платформ, расположенных на западе Китая. Эксперименты показали, что система может эффективно подавлять сигналы американских GPS и других спутников.

Исследователи применили оптические волокна для соединения временных устройств на передатчиках, что позволило достичь высокой точности синхронизации и объединить электромагнитные волны от разных платформ в одно и то же место и время.

Разработанное китайскими учеными оружие имеет значительный потенциал для применения в военных целях и в исследованиях, а также может повлиять на международную безопасность и баланс военно-технического сотрудничества.