В Энергоуниверситете запускают новые лаборатории для подготовки специалистов атомной отрасли

В Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) завершается наладка высокотехнологичного оборудования, закупленного в сотрудничестве с концерном «Росэнергоатом». Новые тренажеры и лаборатории полностью имитируют реальные условия работы специалистов в энергоотрасли, особенно в атомной энергетике, и помогут улучшить подготовку кадров для этого важного сектора.

Ежегодно университет готовит около тысячи молодых специалистов для разных секторов энергетики, из которых 170 — для атомной энергетики. Для повышения квалификации действующих специалистов и обучения студентов, Росэнергоатом профинансировал покупку современного оборудования. В рамках этого сотрудничества были созданы научные лаборатории, в которых студенты могут экспериментировать, меняя программы и наблюдая, как это влияет на работу реального оборудования.

По словам ректора ИГЭУ Григория Ледуховского, «профиль электромеханического факультета — это как раз разработка систем числового программного управления для таких машин. Дело не в станке, а в системе управления». Оборудование, закупленное для лабораторий, широко используется на атомных станциях России. С момента запуска новых лабораторий в январе этого года, около 150 сотрудников действующих атомных станций прошли повышение квалификации, а также студенты и аспиранты.

Одна из новых лабораторий, например, позволяет студентам изучать работу систем микроклимата, создавая программное обеспечение для вентиляции, кондиционирования и подогрева помещений. Эти знания особенно важны для специалистов, работающих на атомных станциях, где правильное управление микроклиматом критично для безопасности.

Другой ключевой аспект — релейная защита и автоматизация. В лабораториях студенты работают с релейным оборудованием, проверяя механические и микроэлектронные реле, которые используются на большинстве объектов электроэнергетики. Эти устройства необходимы для защиты оборудования от аварий, и их правильная настройка имеет важное значение для бесперебойной работы электростанций.

В университете также разрабатываются виртуальные тренажеры для подготовки специалистов. Например, с помощью VR-очков студенты могут пройти тренировки на виртуальной электроподстанции, научиться запускать трансформаторы и предотвращать аварийные ситуации. Такие тренажеры применяются как для подготовки специалистов в атомной энергетике, так и для работы в энергетических сетях в целом.

Запуск новых лабораторий, созданных в партнерстве с «Росатомом», поможет увеличить количество подготовленных специалистов на 13% в соответствии с потребностями атомной отрасли, что, по мнению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, сделает Энергоуниверситет еще более важным центром подготовки кадров в сфере энергетики.