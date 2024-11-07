В Египте обнаружена погребальная камера жрицы Древнего Египта Иди

Международная археологическая группа под руководством профессора Йохема Каля из Свободного университета Берлина сделала захватывающее открытие в некрополе Асьюта (Египет). Ученые нашли погребальную камеру древнеегипетской жрицы Иди, дочери губернатора Джефаихапи I, в ранее недоступной части его монументальной гробницы. Это открытие, сделанное после двадцати лет полевых работ, имеет огромное значение для египтологии.

Погребальная камера и ее содержимое

Гробница Иди была расположена в боковой камере, закрытой каменной стеной, глубоко внутри гробницы ее отца — Джефаихапи I, который жил примерно в 1880 году до н. э. Камера была доступна только благодаря исследовательским работам археологов, хотя в древности она подверглась разграблению. Несмотря на это, большая часть погребальных предметов Иди осталась нетронутой.

Среди наиболее захватывающих находок — два искусно украшенных гроба, которые вставляются друг в друга. Гробы выполнены из редкого импортного дерева и украшены сложными изображениями и текстами, описывающими загробное путешествие умершего. Эти украшения, особенно религиозные тексты и списки подношений, являются ценными для изучения положения женщин в древнем Египте и их роли в культуре и религии.

Важность текстов и артефактов

Важным аспектом открытия является богатство текстов, найденных на погребальных предметах, включая известные «тексты гробов», религиозные ритуалы, титулы и имена. Эти материалы дают новые сведения о ритуалах, связанных с загробной жизнью, и о культурных традициях того времени. В частности, это открытие позволяет исследовать передачу знаний и культурных практик в Древнем Египте, а также подчеркнуть роль женщин в религиозной и социальной жизни.

Кроме того, в погребальной камере были найдены деревянные фигурки, кинжал, фараонские знаки отличия, пищевые подношения и канопы — сосуды для хранения органов Иди, использовавшиеся в процессе мумификации. Остатки одежды и части костей Иди, которые частично пострадали от грабежа, дают исследователям первое представление о жизни и здоровье женщины. Предварительные данные указывают на то, что Иди было около сорока лет на момент ее смерти.

Место в истории и культурном контексте

Гробница ее отца, Джефаихапи I, считается одной из важнейших памяток культуры Древнего Египта, с его великолепными картинами и рельефами. Джефаихапи I был важной фигурой своего времени, и его могила с удивительными художественными произведениями олицетворяет высокое искусство и религиозные практики того периода. Гробница была важным элементом культурной памяти Египта на протяжении более двух тысяч лет.

Раскопки и международное сотрудничество

Это открытие стало результатом многолетних археологических раскопок, проводимых в рамках 18-го полевого сезона Института египтологии Свободного университета Берлина. В работе принимали участие ученые из Университета Сохаг (Египет), Университета Каназава (Япония) и Польской академии наук. Все находки были переданы египетским властям, после того как были проведены работы по их сохранению и консервации.

Это открытие является важным вкладом в археологические исследования Древнего Египта и дает новый взгляд на культуру, религию и повседневную жизнь в этом древнем государстве.