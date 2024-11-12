В чём разница между сердечным приступом и инсультом: что важно знать

Сердечный приступ и инсульт могут быть вызваны нарушением кровообращения, однако они затрагивают разные органы и сопровождаются разными симптомами.

При инфаркте миокарда кровоток к сердечной мышце нарушается, что может вызвать боль или дискомфорт в груди, головокружение, тошноту, рвоту, а также боль в спине, шее или челюсти, которая может отдавать в плечи и руки. Также возможна одышка.

Симптомы инсульта отличаются: возникает спутанность сознания, проблемы с речью и пониманием, онемение или слабость, особенно на одной стороне тела. Также могут наблюдаться сильная головная боль, нарушение зрения, трудности с координацией, потеря равновесия, проблемы с ходьбой и головокружение.

Инфаркт миокарда развивается, когда кровоснабжение сердца становится недостаточным, что может привести к его повреждению. При инсульте нарушается кровоснабжение мозга.

Не оказание срочной помощи при сердечном приступе может привести к повреждению сердечной мышцы, ослаблению работы сердца и повышенному риску сердечной недостаточности. Это может привести к трудностям в повседневной жизни, таким как одышка и усталость. Также инфаркт может вызывать сбои в ритме сердца, что в некоторых случаях чревато внезапной остановкой сердца.

Инсульт может вызвать паралич или слабость одной стороны тела, а также повлиять на способность человека двигаться, ходить или выполнять обычные действия. В некоторых случаях инсульт нарушает память, способность к принятию решений, мышление и понимание речи.