В Бурятии установили три новых комплекса для измерения температуры почвы

Учёные Института географии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) установили три новых комплекса для мониторинга температуры почвы в Тункинском национальном парке в Бурятии. Это часть проекта по созданию сети микроклиматических станций, которые помогут исследовать влияние климата на экосистемы горно-котловинных ландшафтов региона.

Новые станции были установлены в рамках продолжения работы по микроклиматическим наблюдениям, начатых ещё в 2007 году. Уже в 2012 году в Тункинском национальном парке была установлена первая станция, которая позволила учёным отслеживать изменение температуры почвы и динамику мерзлоты на протяжении более десяти лет. Однако изменения, произошедшие после крупного пожара в 2021 году, значительно повлияли на термический режим региона.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории гидрологии и климатологии института географии СО РАН, кандидата географических наук Надежды Воропай, данные, собранные в 2012 году, показали, что при нормальной растительности граница замерзания почвы составляла около 1 метра 20 см. Однако после пожара 2021 года эта граница переместилась ниже 2 метров, и учёные пробурили почву до глубины 5 метров, установив новые датчики на глубине 3 метра 20 см. Это свидетельствует о значительных изменениях в микроклимате региона, связанных с изменением растительности и климатических условий.

Работы по установке и эксплуатации метеорологических и микроклиматических станций в Бурятии являются частью комплексного географического мониторинга, который активно развивается в регионе. В настоящее время на территории Прибайкалья работает более 60 площадок для мониторинга климата и температурного режима почвы, где осуществляется круглогодичная передача данных в реальном времени.

Целью установленных станций является создание полноценной сети, которая будет отслеживать природные изменения в разных ландшафтах, а также помогать в понимании влияния климатических изменений на экосистемы, почву, растительность и животный мир.